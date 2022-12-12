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【聖誕節2022】12月旅遊保優惠一覽 搶限量$1旅遊保、單次旅程保費低至兩折

保險 15:45 2022/12/12

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年尾不少市民計劃外遊，各大保險平台亦推出十二月「旅遊保險」優惠，當中包括低至$1旅遊保費限時搶，低至兩折單次旅程保障等限時折扣，及限時優惠碼保費優惠。保障適用於不同範圍，部分更涵蓋感染新冠病毒等外地醫療費用，可為旅程做好保障之餘，節省保費。

保誠低至港幣$1旅遊保
保誠與AlipayHK合作，於AlipayHK平台推出「保誠保險小程式」，同時推出「『$1 蚊雞』伴你飛」優惠。由即日起至 12 月 20 日推廣期間，首 3,000 名成功登記推廣優惠的 AlipayHK 用戶可獲得價值港幣$166 保誠禮券一張。合資格用戶於小程式內購買保誠精選「旅遊樂」時，相關交易經扣減保誠禮券後，只需實際支付港幣$1，即可為四天亞洲之旅添得旅遊保障。

藍十字保險限時 21折單次旅程保障
藍十字保險推出全城狂搶活動，2022年12月12日至12月16日期間，「至醒會」會員每天早上11時，成功於藍十字網站領取「智在遊單次旅程保障」優惠碼，並於有效期內透過Blue Cross HK App或藍十字網站投保「智在遊」單次旅程保障，可享保費21折，每日名額200個。

豐隆網上或手機App投保低至4折
豐隆保險將亦為外遊人士推出一系列優惠活動，豐隆網上或手機app投保可享低至4折優惠。由即日起至2022年12月31日，透過豐隆網上投保單次旅程即享45折優惠；經豐隆保險手機app投保折扣更低至4折，此外，登記成為網上會員或首次以手機App投保，即可獲贈即時可扣減保費的電子現金券。

蘇黎世單次新冠旅遊保85折
蘇黎世保險「易起行」旅遊保險計劃提供新冠病毒相關保障，由即日起以推廣編碼「TRAVEL15」成功投保單次旅遊計劃，可享保費85折優惠。優惠期至2022年12月31日。
 

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