【加密貨幣】瑞士加密銀行與HashKey合作　加快兩地數字資產應用

過去一周的加密貨幣市場表現主要追隨全球市場動向。Genesis臨時首席執行官Derar Islim在11月7日致客戶信表示，其公司貸款部門凍結提款的問題可能需要數周而不是幾天時間去解決，Genesis一直試圖籌集資金和與債權人達成協議。美國證券交易委員會（SEC）亦於上周四發布通知，要求上市公司披露其對陷入困境的加密貨幣公司的風險和敞口。加密貨幣交易所FTX的前首席執行官兼創始人Sam Bankman-Fried公開表示，他未能確定是否可以出席即將於12月 13日舉行的美國眾議院委員會聽證會，為FTX倒閉作證。 加密貨幣上周區間上落，比特幣於周五報17,189美元，一周上升1.4%。以太幣一周上升0.4%，周五報1,280美元。

瑞士加密銀行SEBA和HashKey集團宣布建立戰略合作夥伴關係，以加速香港和瑞士機構對於數字資產的應用。兩家集團還會致力遵守和採用各自司法轄區的監管框架。於11月HashKey集團通過其子公司Hash Blockchain Limited獲得了香港證券及期貨事務監察委員會營運虛擬資產交易平台的牌照批准， SEBA Bank首席執行官Franz Bergmueller表示，香港擁有支持性的監管框架，在加密產品和服務的許可提供方面是全球領先的司法管轄區，因此SEBA Bank希望通過與HashKey合作，建立並加強其在這個關鍵市場的地位。

據彭博社報導，對沖基金Fir Tree向加密貨幣投資公司Grayscale發起訴訟，以獲取有關其旗艦產品Grayscale Bitcoin Trust（GBTC）的詳細資訊，幫助調查潛在的不善管理和利益衝突。Fir Tree希望Grayscale恢復基金贖回並減少該信託基金目前2%的費用，該信託基金是世界上最大的公開交易加密貨幣基金，擁有107億美元的資產。

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Ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周五報4353點，一周上升0.6%；ix比特幣指數報4152點，一周上升1.4%；ix以太幣指數報11001點，一周上升0.4%。ix 比特幣現價指數報17189點，一周上升1.4%；ix以太幣現價指數報1280點，一周上升0.4%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 ix加密貨幣指數 4353 +0.6%（+24） ix比特幣指數 4152 +1.4%（+57） ix以太幣指數 11001 +0.4%（+41） ix比特幣現價指數 17189 +1.4%（+235） ix以太幣現價指數 1280 +0.4%（+5） *截至2022年12月9日。為方便比較，3隻ix加密貨幣指數均採用相同的起始日及基準水平(2018年12月3日為1000點)。ix加密貨幣現價指數系列為整個加密貨幣市場最具代表性的加密貨幣提供以美元實時計算的價格，指數以10間交易所(每季度檢討)的平均價格計算並每隔5秒更新一次。它們專為按市值計價使用而設計。

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