雞仔嘜低至65折 保暖内衣折完再減 追蹤周大幅FB或IG專頁 換領聖誕禮品

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.雞仔嘜：全場低至65折 保暖内衣折完再減

即日起至12月14日，雞仔嘜全場正價貨品低至65折，滿額再減80元或送4件廚具套裝，即時升級成會員可額外88折。

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2. 周大福：追蹤FB或IG專頁 換領聖誕禮品

即日起至12月26日，追蹤周大福Facebook或Instagram專頁，即可蒞臨指定周大福分行，換領專屬聖誕禮品乙份，共慶冬季盛典。

指定分行包括：尖沙咀第一分行、尖沙咀第七分行、又一城分行、旺角第五分行、銅鑼灣第二分行、元朗第三分行 (YOHO)及沙田第一分行。

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3. 惠康：任選杯麵/碗麵 2件照價再9折

惠康進行新一輪旋風激抵優惠，由即日起至12月15日期間，任選杯麵/碗麵2件照價再9折；同時，買任何產品滿100元即可以加75元換購2包雪花肥牛片。

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撰文：hket小編

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