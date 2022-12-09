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【聖誕節2022】MOKO朱古力主題市集　推跨年大抽獎　贏TOYOTA 7座豪華版房車

精明消費 18:22 2022/12/09

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在一個令人甜蜜的聖誕節，各樣的美食甜品都是不可缺少的部分之一。旺角MOKO新世紀廣場於12月舉行「X’MAS甜蜜盛會」，一連兩個周末舉行朱古力主題市集，集合多個本地人氣IG網店品牌帶來超過50款各式朱古力食品。另外，場內商戶亦推出多個節日限定低至5折的零售美食優惠。而商場亦設有一連串魔術及雜技表演。同時，聯乘元朗YOHO MALL舉行「冬日跨年大抽獎」，有機會贏得TOYOTA Sienta 7座豪華版房車等。

集多個IG人氣小店　商戶推5折優惠

「X’MAS甜蜜盛會」於12月10日至18日一連兩個周末舉行，邀請一眾熱門IG網店駐場，售賣超過50款特色輕食及甜品。當中包括主打生酮烘焙的KeToHappiness、He. Chocolate、Bel-Zims Chocolatier、Wingel bagel全手工製作多達10幾款口味的貝果等。另外，由12月10日至25日一連三個周末，MOKO商場均會推出一連串精彩表演，由魔術、雜技以至連場精彩歌舞的聖誕匯演。

同時，MOKO聯同場內多間零售美食商戶推出節日限定優惠，部份產品低至5折發售，例如鮮果撻專門店At Food Factory的指定蛋糕款式以5折發售；養生茶品品牌菁莨推出全店8折優惠、台灣名牌「海邊走走」黑巧克力愛餡蛋捲亦以83折發售等。另外，位於MOKO L3的戶外空間MOKO GARDEN集打卡裝置、戶外燈飾及小農圃於一身。由即日起至12月31日，只要到MOKO GARDEN打卡拍照，並上載相片至個人社交媒體平台並Check in「MOKO 新世紀廣場」，即可獲得30港元甜品電子券。

消費滿500元即可抽獎

除此之外，MOKO新世紀廣場與YOHO MALL推出「MOKO X YOHO MALL冬日跨年大抽獎」，只要於即日至2023年1 月21日活動期內，於MOKO即日以電子貨幣單一消費滿500港元，即可獲得1次抽獎機會，不限登記抽獎次數（每套合資格的消費單據可獲最多2次抽獎機會）。獎品包括TOYOTA Sienta 7座豪華版、OSIM uDream Pro 5 感養身椅、DELONGHI全自動即磨咖啡機、iPhone 14 Pro Max（256GB）等。

而大抽獎分兩階段進行，第一階段由2022年11月19日至12月31日（抽獎日期：2023年1月27日），第二階段由2023年1月1日至1月21日（抽獎日期：2023年2月13日）。此外，YOHO MALL更加推 「即抽即獎」抽獎活動，有機會瓜分總共6,300萬The Point 積分獎賞、指定商戶贈券及過萬份獎賞禮遇。

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責任編輯：區祖飛

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