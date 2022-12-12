  • 15°C
香港時間 : 20221212日 (週一) 08:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

通脹見頂為時尚早 高盛︰明年能源成本或再飆升

個人增值 08:00 2022/12/12

分享：

分享：

高盛首席全球股票策略師Peter Oppenheimer表示，市場認為通脹已見頂的樂觀看法有誤，原因是2023年能源成本的潛在飆升可能導致價格和利率均保持在高位 。

他表示，2023年中國需求上升以及持續的供需壓力可能導致能源和其他大宗商品價格大漲，打擊市場對近期油價下跌意味著通脹終於開始降溫的希望。

「我們看到風險資產領域顯現出對通脹見頂和明年或將降息的樂觀情緒。短期而言，這種看法還為時尚早，」Peter Oppenheimer對彭博電視說道。

整體CPI下降且油價已回吐2022年的全部漲幅，引發了市場認為通脹形勢不會再進一步惡化的樂觀情緒。債券市場目前對12個月後的通脹率預期為2.1%，而彭博美元即期指數已較9月末的高峰下跌約7%。雖然標普500指數12月迄今有所下跌，但仍較10月中旬的低點上漲11%，同時聯邦基金利率期貨顯示聯儲局可能在2023年下半年開始降息。

但對Peter Oppenheimer來說，過去十年間能源供應的短缺將意味著，明年需求的任何回升都將推高價格，並限制通脹和利率從周期高點回落的速度。他認為，可能只有當利率趨於峰值，風險資產才會持續回升。

在此背景下，Peter Oppenheimer說會在2023年買入能源股，儘管該板塊已在2022年顯著上漲。他還表示，擁有現金流且可持續利潤的公司將跑贏純靠收入成長的個股。

【ET財智Talk】美股「新不如舊」將轉向？ 利達黃耀宗分析澳股及美股2023年選股策略！

＝＝＝＝＝

想自己砌高息股組合，低風險兼月月有息收？立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 今日晨讀

最新專欄文章 更多

港股處於牛市「徘徊期」 行業配置應如何？
2022/12/09
港股處於牛市「徘徊期」 行業配置應如何？
中國經濟活動 料明年第二季才開始正常化
2022/12/08
中國經濟活動 料明年第二季才開始正常化
金融援手不會伸向所有內房 退出清零始能重振銷售
2022/12/07
金融援手不會伸向所有內房 退出清零始能重振銷售
美元大幅走弱 英鎊日圓歐元的上升阻力位在哪裡？
2022/12/06
美元大幅走弱 英鎊日圓歐元的上升阻力位在哪裡？
恒指料22000點見首個阻力 專家籲趁反彈減持
2022/12/05
恒指料22000點見首個阻力 專家籲趁反彈減持
風電股 太陽能股 天然氣 中國石油化工股份（00386） 中國海洋石油（00883） 石油石化股 中國石油股份（00857） 大行報告 新能源 宏觀分析

下一篇文章

【退休規劃】女性比男性更長壽　卻被1原因致退休儲蓄不足
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

誰不想在睡覺時賺錢？ 6種被動收入分類
誰不想在睡覺時賺錢？ 6種被動收入分類
【理財智慧】22歲一定要懂的3條理財方程式 踏出財務自由第一步
【理財智慧】22歲一定要懂的3條理財方程式 踏出財務自由第一步
【交稅2022】稅務懶人包　稅貸／交稅優惠／報稅／扣稅（更新至12月6日）
【交稅2022】稅務懶人包　稅貸／交稅優惠／報稅／扣稅（更新至12月6日）
【汽車貸款】借20萬最低3.68% 借100萬最低1.62% 虛銀毋須抵牌簿
【汽車貸款】借20萬最低3.68% 借100萬最低1.62% 虛銀毋須抵牌簿
【退休規劃】女性比男性更長壽　卻被1原因致退休儲蓄不足
【退休規劃】女性比男性更長壽　卻被1原因致退休儲蓄不足
借錢做定期 一年賺息差逾4萬元 5大風險要注意
借錢做定期 一年賺息差逾4萬元 5大風險要注意
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款