通脹見頂為時尚早 高盛︰明年能源成本或再飆升

高盛首席全球股票策略師Peter Oppenheimer表示，市場認為通脹已見頂的樂觀看法有誤，原因是2023年能源成本的潛在飆升可能導致價格和利率均保持在高位 。

他表示，2023年中國需求上升以及持續的供需壓力可能導致能源和其他大宗商品價格大漲，打擊市場對近期油價下跌意味著通脹終於開始降溫的希望。

「我們看到風險資產領域顯現出對通脹見頂和明年或將降息的樂觀情緒。短期而言，這種看法還為時尚早，」Peter Oppenheimer對彭博電視說道。

整體CPI下降且油價已回吐2022年的全部漲幅，引發了市場認為通脹形勢不會再進一步惡化的樂觀情緒。債券市場目前對12個月後的通脹率預期為2.1%，而彭博美元即期指數已較9月末的高峰下跌約7%。雖然標普500指數12月迄今有所下跌，但仍較10月中旬的低點上漲11%，同時聯邦基金利率期貨顯示聯儲局可能在2023年下半年開始降息。

但對Peter Oppenheimer來說，過去十年間能源供應的短缺將意味著，明年需求的任何回升都將推高價格，並限制通脹和利率從周期高點回落的速度。他認為，可能只有當利率趨於峰值，風險資產才會持續回升。

在此背景下，Peter Oppenheimer說會在2023年買入能源股，儘管該板塊已在2022年顯著上漲。他還表示，擁有現金流且可持續利潤的公司將跑贏純靠收入成長的個股。

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