【退休規劃】女性比男性更長壽　卻被1原因致退休儲蓄不足

經常提到退休生活要過得精彩、豐盛，但原來退休儲蓄都會受到兩性的影響，男性或者比女性較有機會儲蓄更多，更有能力享受有質素的退休人生。有調查指出，女性在退休後所需的資金問題中面對不少障礙，而且她們對於自己能否克服這些障礙缺乏信心。到底女性可以如何解決退休的疑慮呢？

女性面對薪金差距問題

高盛日前公布《2022年退休調查和洞察報告》，指出女性 (50%) 比男性 (35%) 表示他們的退休儲蓄落後於計劃，而美國女性平均壽命比男性長3年，但女性在退休儲蓄保障上卻面對更大的障礙。報告亦指，有61%的女性表示會提早退休，主要原因是健康、家庭護理需求或失業，相反只有50%的男性會選擇提早退休。

另外，報告亦有反映美國女性會面對薪金差距的問題， 根據美國人口普查局的數據，2020年男性每賺1美元，女性只賺82美分。在這個現象下，高盛資產管理高級養老金策略師Michael Moran表示，女性可能需要更早開始儲蓄及更積極地儲蓄，並在其投資組合中承擔更多投資風險。

不過，即使女性面對高低起伏的職業生涯中管理退休儲蓄變得很複雜，但女性不會向外部資源尋求建議，相反她們往往會向家人求助。而Moran表示，女性在擁有家庭之後，可能會從僱主的退休計劃中尋求幫助。例如，僱主可能需要考慮更多的有薪家庭福利、休假後更靈活地重返工作崗位，以及提供托兒服務以幫助女性繼續工作。

已婚女性退休儲蓄比未婚女性少

另外，根據CNBC報道引述波士頓學院退休研究中心最近的一項研究發現，結婚的女性往往比未婚女性生活可能過得更並不理想。當中提到未婚女性的財富大多保持穩定，因此相對於大部分已婚女性而言，她們的財富有所增加。而已婚女性她們的配偶若不幸因意外離婚或死亡也會顛覆她們退休後的財務計劃。其次是，已婚女性退休儲蓄不足的一個關鍵原因是她們大部分時間都會用作照顧孩子或年邁的親戚。Moran表示，女性的工作時間往往比男性少9年，這令她們的退休儲蓄減少35%，令她們獲得較少社會保障福利金額。

對於提高女性退休收入的方法，高盛資產管理戰略諮詢解決方案全球主管Candice Tse表示，應該尋求專業建議，以根據她們的情況進行個性化定制，有助於消除他們的恐懼。

責任編輯：區祖飛

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