【理財智慧】22歲一定要懂的3條理財方程式 踏出財務自由第一步

22歲是一般人開始踏入社會的年齡，畢業帽一拋，你就要面對凶險的社會，而妥善理財是生存的必要技巧。下圖雖說是「22歲一定要懂」，但無論你是幾多歲，只要你開始進入社會、或者開始有收入與負債，你就要懂得以下3條理財方程式。

22歲一定要懂的3條理財方程式

▼ 點擊圖片放大

可支配收入

可支配收入，是指扣除了必需支出後的餘額。如果可支配收入不高，你可以考慮以下3件事︰

提高每月收入

減少必需生活費︰不是要你對自己太苛刻，適度的娛樂是必需的，但有些時候應該計算得更精明，例如應好好比較你的上網費，小數怕長計；又例如畢業生初出茅廬，如果家境許可，可以跟家人商量，少給點家用嗎？

減少負債︰學貸必需要還清，這點沒辦法；但信用卡或其他私人貸款，可免則免。如有負債，考慮尋找更低息的方案

可投資金額

投資必需要有本金，而且金融市場是富者愈富的遊戲，雖說現在有些$1可投的基金、$10元可開立的定期，但本金這麼少，你能期待有多少回報？如果可投資金額不高，你可以考慮以下兩件事︰

讓可投資金額化為儲蓄

年輕人可能要為結婚、買樓而儲蓄，好好定下儲蓄目標，然後要最有效地利用可投資金額，讓這筆錢達到你的目標。

但無論是否要為結婚、買樓而煩惱，都不應忽視及早作出退休儲蓄的重要性，因為愈早開始才會愈容易，詳情可考慮退休的「4%法則」【見此文】

你可能感興趣︰【理財大法】物業愈多愈好？以為退休好遙遠？ 30歲必睇6大理財謬誤

做好退休準備未？退休人士列出3件後悔未做好的事

【BNO移民英國】夫婦移英退休卻最終回流香港 全因呢4方面與期望落差大（附英國人A至Z說法表）

你提早退休了 然後呢？ 「享受人生」前先評估3大因素

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經