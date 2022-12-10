【理財智慧】22歲一定要懂的3條理財方程式 踏出財務自由第一步

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誰不想在睡覺時賺錢？ 6種被動收入分類
22歲是一般人開始踏入社會的年齡，畢業帽一拋，你就要面對凶險的社會，而妥善理財是生存的必要技巧。下圖雖說是「22歲一定要懂」，但無論你是幾多歲，只要你開始進入社會、或者開始有收入與負債，你就要懂得以下3條理財方程式。
22歲一定要懂的3條理財方程式
可支配收入
可支配收入，是指扣除了必需支出後的餘額。如果可支配收入不高，你可以考慮以下3件事︰
可投資金額
投資必需要有本金，而且金融市場是富者愈富的遊戲，雖說現在有些$1可投的基金、$10元可開立的定期，但本金這麼少，你能期待有多少回報？如果可投資金額不高，你可以考慮以下兩件事︰
讓可投資金額化為儲蓄
年輕人可能要為結婚、買樓而儲蓄，好好定下儲蓄目標，然後要最有效地利用可投資金額，讓這筆錢達到你的目標。
但無論是否要為結婚、買樓而煩惱，都不應忽視及早作出退休儲蓄的重要性，因為愈早開始才會愈容易，詳情可考慮退休的「4%法則」【見此文】
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欄名 : 理財學堂