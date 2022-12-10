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【理財智慧】22歲一定要懂的3條理財方程式 踏出財務自由第一步

個人增值 09:00 2022/12/10

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22歲是一般人開始踏入社會的年齡，畢業帽一拋，你就要面對凶險的社會，而妥善理財是生存的必要技巧。下圖雖說是「22歲一定要懂」，但無論你是幾多歲，只要你開始進入社會、或者開始有收入與負債，你就要懂得以下3條理財方程式。

22歲一定要懂的3條理財方程式

    點擊圖片放大

可支配收入

可支配收入，是指扣除了必需支出後的餘額。如果可支配收入不高，你可以考慮以下3件事︰

  • 提高每月收入
  • 減少必需生活費︰不是要你對自己太苛刻，適度的娛樂是必需的，但有些時候應該計算得更精明，例如應好好比較你的上網費，小數怕長計；又例如畢業生初出茅廬，如果家境許可，可以跟家人商量，少給點家用嗎？
  • 減少負債︰學貸必需要還清，這點沒辦法；但信用卡或其他私人貸款，可免則免。如有負債，考慮尋找更低息的方案

可投資金額

投資必需要有本金，而且金融市場是富者愈富的遊戲，雖說現在有些$1可投的基金、$10元可開立的定期，但本金這麼少，你能期待有多少回報？如果可投資金額不高，你可以考慮以下兩件事︰

  • 增加被動收入︰想躺着賺錢，你可以做一些讓你不用理會也能持續產生回報的工作或投資，例如高息定期存款、高息又穩定的股票、撰寫博客或書籍等等，詳情可看【誰不想在睡覺時賺錢？ 6種被動收入分類
  • 減少非必需生活費︰Staycation或出國旅遊，一定要住最高級的酒店嗎？那家Omakase真的值這個價錢？可以減少光顧的次數嗎？

讓可投資金額化為儲蓄

年輕人可能要為結婚、買樓而儲蓄，好好定下儲蓄目標，然後要最有效地利用可投資金額，讓這筆錢達到你的目標。

但無論是否要為結婚、買樓而煩惱，都不應忽視及早作出退休儲蓄的重要性，因為愈早開始才會愈容易，詳情可考慮退休的「4%法則」【見此文

 

你可能感興趣︰【理財大法】物業愈多愈好？以為退休好遙遠？ 30歲必睇6大理財謬誤

做好退休準備未？退休人士列出3件後悔未做好的事

【BNO移民英國】夫婦移英退休卻最終回流香港　全因呢4方面與期望落差大（附英國人A至Z說法表）

你提早退休了 然後呢？ 「享受人生」前先評估3大因素

 

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