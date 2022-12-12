5條收支失控危險訊號 信用卡餘額轉帳睇出問題

大部分人或多或少都有背負一些債務，但知道什麽時候失控是另一回事。Tayne Law Group的創始人兼首席律師 Leslie Tayne説道，每個人的財務狀況不同，但一些共同的跡象可以表明可能有拖欠債務的風險。



在過去二十年間，Tayne和她的團隊解決了數以萬計的債務案件，在這期間，她發現並總結了一下5個危險訊號，如果有其中現象，可能會有負債累累的風險。

1.住房支出佔總收入的50%

根據一些經驗法則，住房成本不應該超過總收入的30%。隨着租房價格和買樓成本的上升，控制在這個範圍變得愈來愈困難。



Tayne説道，雖然住房是較大的一筆支出，但應該將這部分支出控制在50%以下，如果在住房上花費越多，剩下的可支配數額就越少，即支付其他費用的靈活性越小。根據她的經驗，將50%或更多資金用於住房是陷入債務的臨界點。



2.信用卡餘額轉帳被拒絕

餘額轉帳即將債務從一張信用卡轉移到另一張信用卡。而餘額轉帳是需要滿足一定條件，如果個人信用評分較低或現有信用卡債務超過新卡的信用額度，銀行可能會拒絕轉帳服務，若餘額轉帳無法順利進行，表明個人債務狀況已經出現問題。



3.擁有超過10張信用卡

理想情況下，由於利息高昂，信用卡的債務應該立即還清。如果一次平衡太多張信用卡，證明個人存款已經存在問題，加上每張信用卡又會產生較多的利息，無法跟上賬單支付的步伐，易造成債務問題。



4.向配偶或伴侶隱瞞開支

如果對自己的配偶或伴侶隱瞞開支，也易導致債務問題。Tayne説道，經常會有顧客表示不清楚伴侶的開支情況，這是很常見的。很多人為避免出醜或麻煩，會選擇隱瞞身邊重要的人。一開始這件事可能很微小，但隨着事情發展也會造成失控。



5.不清楚自己有多少債務

Tayne說道，雖然你可能不需要知道任何一天你欠下的債務總額的確切數額，但不清楚它的總數會對自己的財務造成危害。因為大多數人的固定收入只能償還一定數目的債務。



她還說道，通常，她問顧客的第一個問題是「你有多少債務？」，幾乎每個人都低估了他們實際欠下債務的總數。



如果發現自己不確定自己的債務負擔，一定要先計算自己信用賬戶中的所有未償資金。也可以考慮向徵信機構索取信用報告，信用報告將列出每個帳戶的欠款金額，及其狀態和付款歷史記錄等，直面自己的債務狀況才能盡快走出債務困境。

責任編輯：梁政琪

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