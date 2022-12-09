微軟將開發超級應用？ 與Google、蘋果比較還欠什麼硬件？

超級應用一詞近日經常在傳媒上出現，首先是剛被世界首富馬斯克收購的Twitter要變成一個超級應用，之後近日又傳出微軟公司又想開發另一個超級應用來搶佔消費者市場，與網絡搜尋老大Google正面競爭。很多人都認為超級應用會指向中國的微信，就是一個app可以用作通訊、消費及購物，使之成為收集用戶數據的入口。

Microsoft都要向微信致敬嗎？

據報微軟的這款超級應用可以將購物、短信、網頁搜索、新聞訂閱和其他服務整合到一個應用程式中，靈感來自騰訊旗下的微信。據報道，微軟希望這款尚未問世的超級應用能促進其廣告業務和Bing搜索引擎，並讓更多人使用其Teams即時通訊服務。

由此看來，微軟似乎是計劃將其在桌上Windows的多種應用程式綜合起來，以一個app來反攻手機或平板的用戶。但問題是，現時不少大型企業的員工，已被要求在其自家的手機設備上安裝各式各樣的微軟應用，包括Outlook、Teams以及Edge 瀏覽器。這批用家純粹因為公務才會使用微軟的應用程式，一般用戶在私人時間又怎會想利用微軟的超級應用呢?

事實上，微軟過去並非沒有進軍過智能手機的生態圈，只是以失敗告終。大家若還有印象的話，都記得微軟曾經於2013年71億美元收購了Nokia手機業務，並推出以Windows Mobile為作業系統的智能手機，其後更將品牌改為Microsoft Mobile。不過，微軟的智能手機道路並不順利，Nokia的智能手機並未能在蘋果iOS及Google Android走出第三條路，現任微軟CEO Satya Nadella於2014年上任後不久，便對諾基亞部門進行大幅裁員，更宣佈收購案失敗。

在流動通訊主導的年代，微軟其實已遠遠被蘋果及Google抛離。加上Google目前仍然壟斷全球搜尋器市場，當中更傳出Google以逾百億美元換取在蘋果設備的默認搜尋器，令這兩家公司從根本上控制了手機和平板的上網入口。要知道不少人打開手機瀏覽器，就只會輸入想找的關鍵字，那便進入了Google的世界了。

開發Office365手機 有無得諗？

微軟要改變這個現狀，想要把Bing取代Google，從而獲取更多的流量來賺取網上廣告收入。但問題是蘋果和Google都有硬件，而微軟的硬件就只有運行Windows的桌面和平板電腦，更何況不少人在這些設備也是用Google搜尋。微軟似乎要先提升Bing的水平，才能與Google一戰。不然人們也只會留在Google。

至於微軟與其要開發一個超級應用，倒不如編寫一個專為Android手機而設的外掛軟件，包括了各項微軟想用戶使用的功能，透過這個外掛軟件，微軟大可把用家的Android手機變成一部Office365手機，由搜尋器至電郵至通訊軟件全部都可改裝，這樣人們可突破Android的規限自行設定個別程式，那相信也會吸引一班機迷。

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