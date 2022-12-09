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香港國際汽車博覽2022開幕　飛天電單車+西九飄移首度登場

博客 13:55 2022/12/09

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香港國際汽車博覽2022開幕，有飛天電單車及西九飄移首度登場。

香港國際汽車博覽（IMXHK）去年首度登場，集超過60個汽車品牌及150多部靚車聚首一堂，更吸引超過16萬人次入場，非常熱鬧。今年這車壇盛事IMXHK 2022再度回歸，由即日起至12月11日會同時於亞洲國際博覽館（AsiaWorld-Expo）及西九文化區的AXA Wonderland竹翠公園舉行，破天荒「兩地一展」，車迷趁周末空檔不妨到場參觀一下，開開眼界。

香港國際汽車博覽（IMXHK 2022）由即日起至12月11日，會於亞博及西九的竹翠公園舉辦，展出全球多款超跑、古董車及電動車等。

今屆IMXHK會繼續沿用上屆的「Mobility +」為主題，但展出的珍藏車、名車及汽車技術等，就比去年更豐富吸引。最特別是今年會以「兩地一展」形式舉行，主場館設於亞博，會以展覽為主，包括有電動車主題展覽、雲集JDM車及珍藏車的汽車文化節、集罕有超跑的VIP展廊、趣味兒童專區CARnival、汽車電競動漫展區及首屆的MISS IMX選舉。

場內更有Hong Kong Evolution Club的多架收藏，一字排開的「露筍」相當有型。

今年亦加插了動漫元素，如這架sharp醒的初音痛車。＿

連繫經典及現代的汽車世界，也是IMXHK致力想實現的，所以今年主辦單位特別邀請到屢獲殊榮的意大利古董車收藏家Corrado Lopresto，展出其珍藏的汽車原型模型、著名汽車製造商的工業及技術圖紙，以及展示他多年參與各項世界汽車珍藏大賽的獎章等，全部是珍貴的國家級文化產物，值得一看。

珍藏車展區內，有不同款式的古董車大晒冷。

西九設飄移表演

雖然是汽車博覽，但IMXHK也照顧到年輕人及一家大細，於CARnival展區的親子活動更多元化，包括有讓學生體驗飛行的VR模擬駕駛遊戲、汽車動漫Cosplay、國際電競賽事、夢想汽車2050小學生作品展，以及中電免費兒童駕駛電動車體驗專區等。近年電動車需求大增，場內亦特設電動車展區，展出車廠最新的電動車及相關技術、服務，部分更是搶先亮相。

今屆IMXHK會聯同香港汽車會及專業模擬車隊，率先在港舉辦FIA香港站汽車電競賽事，多名本地競速選手會於展覽期間一較高下。

而西九文化區的AXA Wonderland竹翠公園，就會有首屆IMX Outdoor Adventure，車迷可以欣賞到飄移及電單車特技表演、汽車特技示範，以及有IMX市集及街頭busking等等，十足嘉年華般。但要留意，展區中的各項表演只限持有優越貴賓門票的人士欣賞。

今年IMXHK特別於西九增設戶外市集及表演，滿足一眾喜歡睇飄移的車迷。

5大必睇焦點

首度攻港—飛天電單車XTURISMO

1.首度攻港 飛天電單車XTURISMO

除全球知名靚車外，車迷亦可欣賞到日本專門研發無人機，以及人工智能等高科技產業的新創公司A.L.I. Technologies的話題產品。當中剛於9月在美國底特律車展首次亮相、全球首架限量版飛天電單車XTURISMO亦是首度攻港。這部長闊高為3.7 X 2.4 X 1.5m的XTURISMO，會透過底部螺旋槳來推動升空，可乘載100公斤重的騎乘者。

首度攻港—飛天電單車XTURISMO

2.最刺激空中比賽 飛行賽機

世界上最快、最刺激、最具挑戰性及最先進的空中比賽──世界冠軍飛行錦標賽（World Championship Air Race or WCAR），亦即是前身的紅牛飛行大賽（Red Bull Air Race）亦會展出飛行賽機。這活動是目前全球第三大最受歡迎的動力運動賽事系列，2018年時於全球18個地區的電視播出，擁有逾2.7億支持者，非常厲害。

最刺激空中比賽—飛行賽機

3.全球最快極速超跑 Devel Sixteen

這部外表非常有型的Devel Sixteen，是來自杜拜廠商Devel Motors，搭載12.3升V16 4渦輪增壓引擎，馬力高達5,007匹，峰值扭力達5,094Nm。而車身全用碳纖製成，0-100km/h加速僅需1.8秒，極速更可達560km/h，號稱是世上最快的極速超跑。

全球最快極速超跑—Devel Sixteen

4.先睹為快 Rallycross賽車真身

香港的協創滙動有限公司與德國Rallycross Promoter GmbH，最近正式簽署FIA World Rallycross Championship未來3年在大中華地區的賽事獨家主辦權。其中一架Rallycross賽車率先空運抵港，讓各車迷先睹為快。

先睹為快—Rallycross賽車真身

5.罕有神級超跑匯集 VIP展廊

與往年一樣，VIP展廊是IMXHK的重頭戲之一，只開放予持貴賓或優越貴賓門票的參觀者入場。逾1,200平方米的長形展場，會展出來自Pagani、McLaren等的名車，車迷不能錯過。

罕有神級超跑匯集—VIP展廊

IMXHK 2022
日期：即日起至12月11日
時間：11am-8pm；12月11日提早7pm關閉
費用：標準$80、貴賓$150、優越貴賓$280
備註：門票只適用於活動期間場地開放時間內的單次入場；優越貴賓票持有人可選擇在同日或不同日子，到亞博及AXA竹翠公園參觀。

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