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10大今年熱門移居城市 西班牙華倫西亞成首選

個人增值 10:00 2022/12/11

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打工仔都希望去一個生活質量較高，並且消費較低的地方生活和工作，西班牙華倫西亞成為2022年他們的首選。這是根據具有450萬外籍人士的社區InterNations的一項調查得出的結果，一共有12000名人士參與調查，分別從5個方面分析外籍人士對移居國家的滿意度。

InterNations的創始人Malte Zeeck説道，華倫西亞擁有很好的條件，例如是一個安全的地方、宜人的環境、精彩的夜生活及非常適合旅遊，生活成本還非常低。他補充道，對於其他歐洲國家遠程工作者而言，非常容易就可以移居西班牙，不需要任何簽證或工作許可。西班牙議會最近正在討論一種新型簽證，專門提供給電子工作者，希望會在2023年1月有結果。

第二個熱門城市是杜拜，他們可以享受繁華的社交場所、良好的工作前景和極具創意的商業文化。墨西哥城也是外籍人士的熱門城市，他們覺得在這個城市有賓至如歸的感覺，但在環境、氣候和安全方面稍顯不足。

以下是首10個外籍人士最希望前往生活和工作的城市，以及對前往國家的感受，從5個類別的滿意度進行分析。

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該調查主要問及外籍人士對五個主要類別的滿意度進行評分，包括生活質量（如健康的環境和健全的公共交通）、安頓的便利性（當地居民的友善）、個人理財（例如獲得負擔得起的醫療保健）、在國外工作（例如工作保障和穩定的當地經濟）以及其他僑民必需品，其中包括數字生活、住房選擇、語言障礙以及與當地政府和行政部門的交流。

在調查中包括的50個城市中，一些最不理想的搬遷地點包括南非的約翰內斯堡；德國法蘭克福；和法國巴黎，主要因為苛刻的工作文化和高昂的生活成本。

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