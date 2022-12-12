  • 15°C
香港時間 : 20221212日 (週一) 08:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英文名有指定字母 8折無限時食火鍋 IKEA 清貨減價最平3折

精明消費 07:30 2022/12/12

分享：

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.牛摩：英文名有指定字母 享8折兼無限時任食

牛摩為慶祝荃灣店載譽歸來，即日起至12月15日，於全線分店推出「你的名字」優惠，只要英文名含「W」及「M」，於星期一至四晚上8時後入座及惠顧正價火鍋放題，即可享8折兼無限時任食！

    點擊圖片放大

2. IKEA 宜家家居：清貨減價SALE 低至3折

即日起至12月28日，IKEA清貨減價低至3折，更有多款精選商品低至9.9元。

網店：按此

    點擊圖片放大

3.Thermos：網店優惠 正價貨品享8折優惠

聖誕節就到，當然唔少得交換聖誕禮物。即日起至12月27日，網店舉行Love & Warm Christmas優惠有齊多款真空保溫產品和套裝任君選擇。

THERMOS 網上商店: 按此

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】美股「新不如舊」將轉向？ 利達黃耀宗分析澳股及美股2023年選股策略！

 

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

Scarfesia披肩聖誕開倉 低至1折 Pizza Hut外賣自取 $99買到大批
2022/12/09
Scarfesia披肩聖誕開倉 低至1折 Pizza Hut外賣自取 $99買到大批
聖誕名牌展銷會低至1折香水/彩妝 大家樂冬至盆菜 低至72折
2022/12/08
聖誕名牌展銷會低至1折香水/彩妝 大家樂冬至盆菜 低至72折
譚仔過橋米線 第二碗半價 KFC用PayMe買滿$50 送$10優惠券
2022/12/07
譚仔過橋米線 第二碗半價 KFC用PayMe買滿$50 送$10優惠券
中銀信用卡買榮華年糕券享7折 ChaTraMue泰奶 下午茶時段冷熱飲8折
2022/12/06
中銀信用卡買榮華年糕券享7折 ChaTraMue泰奶 下午茶時段冷熱飲8折
今日優惠精選 - 小牛角不銹鋼保溫套裝 低至4折 都會海逸酒店12月自助餐低至85折
2022/12/05
小牛角不銹鋼保溫套裝 低至4折 都會海逸酒店12月自助餐低至85折
網上購物 餐廳情報 網購平台 家電 著數優惠 美食 IKEA 全球大流行 外賣

下一篇文章

東京澀谷「新」地標SHIBUYA SKY 360度欣賞東京靚景兼打卡
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【稅貸2022】稅季來到 銀行稅貸年利率一覽　借20萬／50萬／100萬元　最低年利率係邊間？借稅貸有咩要注意？
【稅貸2022】稅季來到 銀行稅貸年利率一覽　借20萬／50萬／100萬元　最低年利率係邊間？借稅貸有咩要注意？
【交稅2022】交稅賺現金回贈500元/ 3萬yuu分/ $8888免找換簽賬額 各銀行優惠一覽（新增信銀國際）
【交稅2022】交稅賺現金回贈500元/ 3萬yuu分/ $8888免找換簽賬額 各銀行優惠一覽（新增信銀國際）
【聖誕節2022】MOKO朱古力主題市集　推跨年大抽獎　贏TOYOTA 7座豪華版房車
【聖誕節2022】MOKO朱古力主題市集　推跨年大抽獎　贏TOYOTA 7座豪華版房車
【聖誕節2022懶人包】聖誕食買玩優惠一覽　本地及外遊打卡熱點／Staycation／機票合集
【聖誕節2022懶人包】聖誕食買玩優惠一覽　本地及外遊打卡熱點／Staycation／機票合集
【聖誕節2022】精選7間聖誕早鳥優惠自助餐　晚餐$788任食生蠔、長腳蟹
【聖誕節2022】精選7間聖誕早鳥優惠自助餐　晚餐$788任食生蠔、長腳蟹
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款