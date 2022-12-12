英文名有指定字母 8折無限時食火鍋 IKEA 清貨減價最平3折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.牛摩：英文名有指定字母 享8折兼無限時任食

牛摩為慶祝荃灣店載譽歸來，即日起至12月15日，於全線分店推出「你的名字」優惠，只要英文名含「W」及「M」，於星期一至四晚上8時後入座及惠顧正價火鍋放題，即可享8折兼無限時任食！

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2. IKEA 宜家家居：清貨減價SALE 低至3折

即日起至12月28日，IKEA清貨減價低至3折，更有多款精選商品低至9.9元。

網店：按此

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3.Thermos：網店優惠 正價貨品享8折優惠

聖誕節就到，當然唔少得交換聖誕禮物。即日起至12月27日，網店舉行Love & Warm Christmas優惠有齊多款真空保溫產品和套裝任君選擇。

THERMOS 網上商店: 按此

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撰文：hket小編

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