港股處於牛市「徘徊期」 行業配置應如何？

廣發證券認為，經歷11月以來的反彈，港股情緒已明顯改善，港股資訊科技、非必需消費、醫療保健、地產等板塊領漲符合預期。後市有望接力至港股牛市二階段（價值重估），體現在基於地產調控、疫情防控優化落地，重點板塊政策確定性提升，市場對於基本面修復的預期得到確認，帶動估值回升。近期，防疫政策優化的節奏遠比市場預期更積極，經濟、信用環境低位回暖可期。

該行認為，港股當前處於一階段二階段之交的牛市「徘徊期」，不久之後會進入第二階段的行情。

該行的第一階段牛市，是指「事件訊號帶來的不確定性下降」，所指的就是疫情防控或房地產調控的優化預期，打響港股反攻號角。

第二階段牛市是價值重估，市場對於基本面修復的預期得到確認，帶動估值回升。

第三階段牛市是盈利兌，經濟迎來修復，宏觀向微觀傳導，盈利預期滯後跟隨上修，從而帶來港股的第三波盈利驅動行情。

該行指，港股牛市不久後就會進入二階段行情，當前處於一階段二階段之交的牛市「徘徊期」，後續穩增長決心和力度樂觀。牛市如果出現回調，則是加倉良機，建議繼續圍繞「三支箭」，即「穩增長」政策加碼、疫情防控政策優化、海外流動性緩和，投資於地產龍頭、可選消費股、服務業、醫療保健行業及平台經濟行業。當中，尤其要關注業績上調及高股息的股份。

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