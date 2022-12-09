誰不想在睡覺時賺錢？ 6種被動收入分類

被動收入是指隨着時間推移，你可以不需要付出任何勞動就得到的收入，是累積財富和實現財富自由的好方法。財富管理專家將被動收入分成6種分類，以下將講述這6種被動收入的詳情，看下自己是否也能通過被動收入成為睡覺也能賺錢的人士。

什麽是被動收入？

社交媒體的市場策略師、内容創作者Katya Varbanova説道，被動收入不是自己什麽都不做，錢從天上掉下來。而是前期投入大量的精力和金錢，創造一個系統或產品，隨着時間的推移，這個系統或者產品可以長期為創造者創造利益，後期無需再投入大量努力的一種收入方式。Varbanova是通過售賣自己設計的數字模板包給内容創作者而獲得的被動收入，前期投入大量努力去研究和設計這個數字模板包，後期數字模板包就可以自動售賣，因此獲得長期的被動收入。她還說道，就算她出去度假一個月，都照樣可以繼續獲得收入。

6種被動收入分類

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1.利潤收入

利潤收入是指你售賣的一種物品的價格高於你買入或創造的價格，即買入價與賣出價的差價就是利潤收入。例子包括零售套利、電子商務、實體店銷售、創建數字信息產品、聯盟營銷等。



如果是電子商務，你可以從世界各地以較低的價格批發商品，再用高於成本價的價錢在亞馬遜上售賣給客人。除了電子商務，也可以通過在網上提供教學課程，再將其售賣出去。以上這些方式賺取的稱為利潤收入，是被動收入的其中一種。



一位通過售賣網上課程的創業者Carlos Villanueva説道，主動收入很好，但要通過自己每天的勞動獲得，一旦停止勞動，就會失去這部分收入，也就是我們常言的「手停則口停」。所以被動收入就顯得更具優勢，為我們節省大量時間，也不用擔心不勞動就無收入的風險。



2.利息收入

利息收入是指通過儲蓄、投資或借出的錢的複利賺取的錢。利息收入的一些例子包括高收益儲蓄賬戶、貨幣市場賬戶、政府債券或向他人借錢並收取貸款利息的錢。如果您有一些閒錢，您可以將這筆錢投資到高收益儲蓄賬戶或其他生息賬戶中，並創造一種被動收入形式。在利息收入方面，可以毫不費力地讓錢為您工作。



3.股息收入

股息收入是指將錢投資於某一間公司的股票，成為公司的股東。某些上市公司會在賺錢的時候為其股東提供股息，但並非所有公司都會這樣做。以股息股票的形式為其股東提供定期股息的一些知名美股包括蘋果 (AAPL)、微軟 (MSFT)、埃克森美孚 (XOM)、富國銀行 (WFC) 和 Verizon (VZ)。



4.租金收入

租金收入是指購買房產並將其租借出去，而獲取的收入。房地產投資是一種較老式和傳統的賺取被動收入的方式，但這需要前期較多的資金投入。



要開始投資房地產，您可以用現金或抵押購買出租物業，然後將其出租。兩者都需要前期投資來清算首付款。如果你不想處理物業管理，你可以拿一些收入來聘請管理公司。然後可以獲得出租物業每月產生部分或全部被動收入。



5.資本利得收入

如果購買了一項資產，然後將其出售以獲利，則出售時獲得的利潤稱為資本收益，這是另一種形式的被動收入。資本收益不同於利潤收入，因為自己購買了資產，而不是自己創造或開發資產。資本利得還需繳納資本利得稅，在出售時應將其考慮在內。資本利得收入包括以一個價格購買房地產或股票，然後在價值高於最初購買時的價值時出售以獲得被動收入。有時價值可能高得多，從而導致顯著的資本收益。



6.版稅收入

版稅收入包括為一本書、在電視節目或電影中獲得版稅、為發明申請專利或製作歌曲或其他音樂作品。這種收入是創造一種可以帶來特許權使用費的資產。 例如，我是兩本傳統出版書籍的作者，我的出版商向我支付了版稅。版稅收入可能是終生被動收入流，因為特許權使用費可能有很長的支付期。

責任編輯：梁政琪

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