限量飛天豬大富翁 惠康買滿$100可換購

為迎接聖誕節，惠康特別與Monopoly大富翁合作，邀請本地著名插畫家飛天豬，以香港街道作主題，在大富翁遊戲板上勾畫出地區情懷，推出展現香港獨有城市面貌的惠康X飛天豬限量版大富翁、地毯及保溫瓶，讓客人換購。

限量版惠康╳飛天豬大富翁每個細節均盡顯心思，角色棋特設經典惠康購物手推車、購物籃及貨車，水彩畫棋盤上的街景，亦特意加入了多個食品及日用品品牌，充滿玩味。玩家可在物業上興建房屋及惠康店舖，一嘗成為超市大亨的感覺。這款限量版大富翁尺寸為輕便裝，長闊僅278 X 278 mm，易於攜帶及收藏。

而大富翁保溫瓶的瓶身同樣印有由飛天豬繪畫的香港城市面貌，具有保溫及保冷功能。採用兩段開蓋設計，上層為小型儲物格可擺放茶包，極為實用。印有經典Monopoly大富翁圖案的地毯，半月形設計適合擺放於家居任何角落，毛質柔軟舒適，且不易起毛絮。

由即日起至2023年1月5日，凡於惠康全綫分店消費滿$100，加$50可換購限量版惠康X飛天豬大富翁、加$55可換購地毯，以及加$65可換購保溫瓶。每次消費可換購3款產品，每款只限一件。惠康亦同時推出由飛天豬設計、面額為$50及$100的節日限訂購物禮券，更附有相同設計的信封，是佳節送禮最實用之選，即日起有售。

作者、責任編輯：黃依情

【原文︰惠康超市╳本地插畫家飛天豬 推出限量版大富翁毛毯保溫瓶】（收費文章）

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】美股「新不如舊」將轉向？ 利達黃耀宗分析澳股及美股2023年選股策略！

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App