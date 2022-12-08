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【理財個案】月供股票供到懷疑人生 蝕了10萬元 應否繼續供下去？

博客 14:03 2022/12/08

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月供股票是很漫長的過程，可能要等待多年才有收成。龔成一向主張月供，尤其是月供盈富基金 （02800） ，認為是不錯的策略。今次集合兩位讀者對月供的看法，兩位現在都錄得賬面虧損，應否繼續供下去？看看龔成是如何回應。

讀者一︰
老師，我一直有買你啲書參考。 我現有大概10000股2800 現在仍月供中，似乎現在沽出一定失去大概$10000，如果長遠一家高返過而家，我決定等升反啲先慢慢沽減小損失。 
1. 我是否應繼續月供？現每月供$6000去溝返佢？
2. 你認為2年後會好啲，咁你覺得大概會升返去幾錢？
我怕就算疫情好啲，我未等到佢去返成本又會再跌
謝謝

讀者二︰
龔成老師， 由21年開始月供⋯⋯ 到而家蝕左就黎10萬 你覺得我仲應唔應該繼續落去
（編按︰據龔成的回應，這位讀者的組合中有煤氣 （00003） 、中銀香港 （02388） 、領展 （00823） 、盈富 （02800） 、建行 （00939） 及滙控 （00005）

 

龔成回應讀者一︰
1）月供是一個長期的投資策略，至少月供3年，持有5年先見到效果。你本身已經持有一定數量的盈富，雖然盈富有平衡風險的作用，但你可以開始學習分析其他股票，提升投資回報。你原有的比例可以繼續供，但不用刻意再月供去「溝返佢」。另外，如果你想平衡風險多一點，可以考慮加埋月供VOO，以加強組合的平衡力。

2）盈富的升跌是同恒指有關，今年香港的股市因爲疫情，中美關係而變得波動。無人會預測到2年之後會否一定好轉。同時，都無人知道可以升或跌。但有一點可以肯定，就是優質股的價值長遠都會向上，當市場氣氛好轉的時候，盈富就會回升。

但如果你長遠擔心，就建議你平衡配置，不要只集中在中資類股。可同時買美股。


龔成回應讀者二︰
月供是一個長期累積財富的計劃，一般月供要3年，持有5年先會見到效果。過往2年香港的股市因爲美國加息，疫情，中美關係等都偏弱，但長遠資產價格會向上。我地投資增值會運用「先增值，後現金流」作方法。

你的組合中，煤氣，中銀，領展，盈富都屬於平穩增值股，適合大部分的人，但煤氣近年增長力減弱，可以持有，但月供的比例就不要太多。建行，滙控適合收息，增長力不强，如果你偏向年輕，不適宜持有太多。同時，銀行股風險比一般行業高，建議不超過組合的20%。你長線要調整翻個比重，以免出現過度集中性風險。

你的組合都有質素，可以月供，但現時市況依然有波動，要有耐性，等大市回復到正常的水平。當然，你都要留意金額，如果供款較多，可以減少少金額，令你的財富組合能持有一些現金。另外，你可以同時考慮，並行月供美股。

最簡單是Vanguard S&P 500 ETF（VOO），佢是追蹤美股的ETF，追蹤指數是標普500指數，當中都是全球有實力的公司，有長線投資價值。由於美股波動，不建議一次過大手買入，最好的方法慢慢分注，或以類似月供模式進行，長線持有，這是一個最好的投資策略。

 

【本文獲作者龔成授權轉載】

 

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撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

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