福士攻港唯一R系列型號　49萬Volkswagen T-Roc R

▲ T-Roc R是現時在港有售的唯一福士R系列型號，售價約49萬。

因售價關係，最新一代的福士Golf R將不會來港發售，所以眼前的T-Roc R，將會是現時在港有售的唯一福士R系列型號，叫人躍躍欲試。

在歐洲，T-Roc R是早在2018年便推出的車款，但因為其產量不多，於當地各國市場的需求相對較大，所以現在才出口至香港。

▲ T-Roc R是現時在港有售的唯一福士R系列型號，售價約49萬。

▲ T-Roc R是現時在港有售的唯一福士R系列型號，售價約49萬。

T-Roc R的動力，來自編號EA888的兩公升直4汽缸渦輪增壓引擎，最大馬力和峰值扭力分別為300PS/5,300-6,500rpm和40.79kgm/2,000-5,200rpm，輸出較Golf R約低了20PS和2kgm。0至100km/h加速時間則是4.9秒，也較Golf R慢0.3秒。

▲ 編號EA888的直4渦輪增壓引擎，最大馬力300PS，算是個非常保守的調校和設定。

未抵港已轉款

至於T-Roc R的4Motion式四驅系統，只有前、後力量分配，而沒有左右扭力轉移能力。由於是R版本，它的懸掛設定會較普通的T-Roc 280 TSI低20mm，反應也更加剛硬。

▲ T-Roc R配上專用的R版本藍色專用制動卡鉗，有姿勢亦有實際。

事實上，剛來港的T-Roc R，已經踏入中期轉款周期，車頭鬼面罩加入了橫貫車頭的LED日光燈，車廂內則有Nappa Carbon碳纖紋理的R版專屬真皮座椅、還有R版本軚盤、金屬門邊飾板和油門/制動踏板等，比起T-Roc 280 TSI的車廂，無疑充滿生氣得多。

▲ 車輛的智能頭燈，於啟動高燈時能進行主動智慧遮蔽，以免強光影響迎面司機的視綫。

▲ 在改用數碼錶板和加入R版本裝飾後，車廂裝潢大幅洗脫普通T-Roc的沉悶。

賽車模式過於硬朗

的確，普通版本的T-Roc，僅是部適合代步的小型SUV，沒有太大的乘坐或駕駛樂趣。但T-Roc R則截然不同，啟動引擎，由賽車排氣系統專家Akrapovic生產的四出式死氣喉，即時隆隆作響。

▲ 為了體現T-Roc R的跑味，廠方特別配上原裝的Akrapovic排氣系統，聲綫響亮而低沉。

▲ 佔了車頂極大面積的天窗，令車廂空間感大增。

開車前，先在9.2吋Discover Pro中央熒幕裏，為DCC主動式底盤控制、電子吸震筒、轉向、傳動反應和排氣聲等作設定，嘗試把每個項目都選定在最熱血的「賽車」（Race）模式，會發現油門、轉檔和轉向反應都非常「對辦」。

惟懸掛過於硬朗，令車輛容易出現明顯彈跳，除影響行車舒適性外，甚至會破壞轉向穩定性。把懸掛改回「一般」（Normal）模式後，車輛轉向時，4個車輪反而會更加貼地，車頭能夠更精準地指進駕駛者想去的位置。

▲ 前、後真皮座椅的觸感實淨，承托力亦非常充足。

▲ 前、後真皮座椅的觸感實淨，承托力亦非常充足。

T-Roc R也是部適合在日常駕駛的SUV，一旦以「舒適」（Comfort）甚至「節能」（Eco）模式行駛，它又會百份百地平易近人，一樣可以開着它去接送返學放學和買餸。說到底，T-Roc車系也是部SUV，可以作一點簡單的越野駕駛，令它成為一部可快可慢、可On-road可Off-road的全能輕型SUV。

規格表

售價：$489,800

車型：5門5座位SUV

引擎：1.984公升、直4汽缸配渦輪增壓器

最大馬力：300PS/5,300-6,500rpm

峰值扭力：40.79kgm/2,000-5,200rpm

傳動方式：前置引擎、四輪驅動、7前速雙離合器自排

懸掛：前～麥花臣/後～四連桿

車身：4,236 X 1,819 X 1,527-1,559mm

輪軸距：2,594mm

車輛淨重：1,519kg

平均耗油量：9.40L/100km（WLTP模式）

輪胎：235/40R19

0-100km/h加速：4.9秒

極速：250km/h

查詢：Volkswagen HK（3698 9888）

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