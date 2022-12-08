你提早退休了 然後呢？ 「享受人生」前先評估3大因素

人人都想提早退休，但如果你對人生下半場沒有足夠的規劃，提早退休可能會令你的生活變得了無生氣，失去目標。除此以外，還有一個相當重大的風險，就是你以為自己存夠錢了，其實遠遠不夠應付長遠所需。那麼，想提早退休、享受人生前，我們應該評估以下3大因素。

想提早退休必需要評估的事

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工作是否只為了錢？

如果我們只為賺錢而工作，人生很容易會失去焦點，變得功利，而且覺得老是在做沒意義的工作，日子過得很苦。

如果工作不開心，解決方法不是不工作，而是思考什麼才能令自己更愉快。

賺錢是工作的目的之一，但不是全部。嘗試找一份自己熱愛、有意義、能助你成長、能為你帶來快樂的工作。當然，最重要是能保持工作與生活平衡，尤其現在的職場已不再局限於朝9晚6的全職工作，可以嘗試找一個最適合自己方式的工作，然後長久做下去，保持人生活力。

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你的資產能夠持續增值嗎？

無論你儲了多少退休金，退休後都會面臨一個重要問題︰坐吃山崩。

於是你會產生財務焦慮，而這種焦慮不是由於資產的存量不夠，而是資產增值得不夠多。

如果你很肯定不再重返職場，你必需確保退休後還能持續有收入，包括投資、收租或自己自由身的工作，而這收入必需是穩定的。

你真的儲夠退休所需的資金嗎？

我們常提到FIRE計劃的「4%法則」，但隨着退休年齡提早、人均壽命延長，「4%法則」真的足夠嗎？

再者，你必需要相當自律，每月花費一定不能多於原先的計劃。但與此同時，你可能還要預留大筆資金作突發的醫療事故，或照顧上一輩或下一代的需要。

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