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【汽車保險大比併】車保保費可相差逾1.7倍 車主知唔知邊間最平？

博客 14:07 2022/12/08

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本港法例規定在道路上駕駛汽車，車主都需要購買第三者責任保險（三保）承保意外導致的第三者傷亡，否則即屬違法，可被判罰款及監禁。事實上，除這項法定責任外，普遍三保都會保障對第三者財物損毀，包括汽車。由於保障範圍大同小異，很多人從來不會重視，但原來保費及自負額差異可以很大。

三保的保費會視乎汽車品牌、型號及車價，還有駕駛者的年齡及職業背景等因素去釐定，而不同汽車品牌及型號，還有司機年齡及背景，甚至是銷售渠道，其保費都各有不同。

今次10Life以一輛較普及的家庭汽車2018年生產的本田Stepwgn作例子（汽缸容量1,499c.c.），投保的主要司機符合以下條件：

  • 35歲，職業為文員
  • 有10年駕駛經驗
  • 過去3年沒有索償
  • 無索償折扣NCB 60%
  • 過去5年沒有違反交通事故紀錄

然後再向不同網上平台作出報價，比較市場上的三保。在16份報價中，我們發現，保費最高相對最低貴1.7倍。

    點擊圖片放大

保費越低 財物自負額越高
三保設有財物自負額，即保單持有人索償時需要自行承擔的「墊底」金額。當主要司機索償財物損失時，要先承擔基本自負額；若汽車被借予他人駕駛時發生意外，視乎其他駕駛者的歲數、駕駛執照年期，會再衍生額外的財物自負額。對於投保時沒有記名的司機，部分保險公司又會再加。

一般而言，若車主願意承擔較高財物自負額，保費會較低，反之亦然。因此車主在考慮不同三保時，除了比較保費高低外，也需審慎考慮財物自負額。

以保費最便宜的立橋保險為例，保費只需1,050元，但財物自負額甚為高昂。當汽車被借予年輕司機（即25歲以下的駕駛者）、經驗不足司機（即考獲駕駛執照不足兩年的駕駛者）的自負額高達25,000元，與安聯的計劃同為一眾產品中最高。不記名司機及涉及駕駛時損毀第三者財物，立橋保險的自負額高達10,000元。

不過，有些計劃的保費及財物自負額同樣高企。例如保費最昂貴的蘇黎世計劃，其年輕司機及經驗不足司機的自負額也要20,000元，也屬眾多計劃中較高。

要留意自負額可累積
另外，我們也發現同一類自負額於不同計劃中有明顯差異。以年輕司機及經驗不足司機的財物自負額為例，最高可達25,000元，與最低的5,000元，兩者足足相差了5倍。

值得留意的是，財物自負額是可以累積計算，更反映不同自負額高低的重要性。假設由上述立橋保險承保的汽車被借予他人駕駛時發生交通意外，實際須賠償100,000港元，該名駕駛司機未滿25歲，駕駛經驗少於2年，亦未在保單登記，面對第三者財物損失，受保人需承擔的財物自負額可達63,000港元。所以，如果汽車常借予他人、或由幾名家庭成員共用，投保時就要留意他人駕駛時的自負額。

    點擊圖片放大

不同網上報價平台亦有保費差異
最後，不單是保險公司的車保保費本身有差異，同一份車保於不同網上報價平台也可以有一定分別。而在不同地方購買車保，日後的索償跟進也有分別。若直接向保險公司投保，受保人須直接聯繫保險公司處理索償，如經網上報價平台購買，保險經紀一般可協助跟進。

準車主在投保前除了宜貨比三家，也要留意條款細項，例如部分計劃保費較低，財物自負額卻比較高昂，以及哪些項目屬於附加保障等，以免發生意外時因小失大。
 

註：本文最後更新日期2022年11月18日。

【文章來源：10Life；原題：【三保網上報價大比併】車保保費可相差逾1.7倍 車主知唔知邊間最平？

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

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撰文 : Chris Pun 10Life總編輯

欄名 : 保險解碼

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