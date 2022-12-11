東京澀谷「新」地標SHIBUYA SKY 360度欣賞東京靚景兼打卡

沒錯，這次到訪的東京澀谷「新」地標SHIBUYA SKY，早在2019年11月已開幕，但對於沒把握到機會於疫情前遊多次日本的旅客來說，相信這也是日本開關後的一個必到全新旅遊點。

站在這個高230米的SHIBUYA SKY展望台上，不單能俯瞰澀谷招牌的繁忙十字路口外，還可360度欣賞東京靚景兼打卡，以不一樣的角度重拾「日本の美」。

不得不讚一下澀谷於2019年尾登場的大型商業複合式大樓澀谷Scramble Square（澀谷スクランブルスクエア），樓高47層，屬該區目前最高的建築物，正正位於澀谷站上蓋，貫通JR、東急東橫、東京Metro地鐵副都心及銀座綫等，就腳之餘，前往新宿、原宿等地也非常方便。

除了有商店、餐廳、辦公樓層外，澀谷Scramble Square最吸引人之處必定是位於45樓至47樓的展望台SHIBUYA SKY。其實SHIBUYA SKY是由3個區域組成，包括由14樓至45樓的移動空間SKY GATE、46樓室內展望迴廊SKY GALLERY，以及最具人氣的47樓室外展望空間SKY STAGE。

遊客入場嚴格

要上SHIBUYA SKY展望台的話，首先要乘電梯上14樓的票務處購票。遊客可即場購買當日券，亦可預先在官網訂購，再按所選擇的時間入場，且不設逗留時限，每張門票更有100至200日圓折扣優惠。

接着是從14樓上去45樓，要靠「移動空間」SKY GATE，簡單來說是一部科幻感十足的全黑色電梯。當關門後，電梯天花的大熒幕會播放一段特效，猶如將遊客吸進時光隧道般，霎眼間就升上到離地面足足有200多米高的SKY GALLERY。

值得一提是，所有即將進入室外展望台的遊客，必須將身上的手袋、背囊、帽、遮、耳機、即影即有相機、腳架、自拍神器、飲品或食物等，全部放進置物櫃內，而且只可帶附有掛頸帶的相機及望遠鏡入場，以防發生「高空擲物」等意外，相對東京鐵塔及晴空塔等更嚴格。

3 大打卡靚位

SHIBUYA SKY的必影打卡位，大致有3大個。最具人氣的當然是位於頂層47樓的180度全透明玻璃SKY EDGE，站在這「無敵角落」拍照，在若隱若現的玻璃襯托下，猶如漂浮在東京市中心的上空，甚有居高臨下的感覺。要注意是，SKY EDGE會有職員為大家影合照，但他們絕不會「代揸機」，所以如情侶、閨密等二人行遊客想要合照的話，惟有乖乖購買官方影的紀念照或是靠自拍了。

人氣高企的靚相位還有46樓甫入場便看到的小角落，同樣有180度全透明玻璃，雖較高身，但亦可攝出俯瞰東京都之感。於47樓中央的大H字直升機坪，青綠色非常sharp醒，不介意坐低或躺下的話，也是一大靚景。

由於頂層是360度全透明玻璃設計，視野無遮無擋，可盡情飽覽東京市各區景色，天氣好加上好運的話，更隨時有機會一睹富士山美景。不少遊客會選擇於Magic Hour前入場，可一次過拍攝到日落兼早晚3種不同感覺，各有特色。踏入晚間，SHIBUYA SKY更會上演一場Crossing Light燈光騷，18盞藍色探射燈會射上夜空，非常浪漫。

SHIBUYA SKY

地址：東京都澀谷區澀谷二丁目24番12號Shibuya Scramble Square 45 至 47 樓

入場費：即日現場購票成人2,000日圓（約115港元）；小童及青年600-1,600日圓（約34-92港元），網上購票折扣100至200日圓

開放時間：10am-10:30pm

網址：按此

▼ 點擊圖片放大

旅遊 Info

簽證： 持香港特區護照及BNO可免簽證入境

貨幣： 100日圓約兌5.74港元

機票： 國泰航空、香港快運航空、日本航空、全日空航空等有航班直飛東京，票價由4,442港元起。

作者、責任編輯：黃依情

（節錄）

【原文：東京直擊澀谷打卡新地標 SHIBUYA SKY 高空 360 度俯瞰無敵靚景 （收費文章）】

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App