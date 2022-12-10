聖誕快到，天際100香港觀景台由即日起至2023年1月2日推出「聖誕歡聚在天際」活動，可一起登上393米高空，飽覽360度維港兩岸的景致。Cafe 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong將推出期間限定的聖誕晚餐，天際100也換上別致的節日布置，2樓會有新設拍照專區，可在此留下節日的愉快時光。

適逢聖誕佳節，天際100的2樓拍照專區，設有全新的打卡布景，立體的白雲配以黃昏晚霞的天空布景，讓訪客猶如置身於海拔離地393米高的天際上空中。另一邊拍照區亦精心布置了聖誕節主題以及聖誕老人將會不時現身與訪客打卡留影，可拍低美好的聖誕回憶。

Cafe 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong於12月1日至2023年1月1日推出期間限定聖誕二人下午茶及聖誕晚餐。下午茶鹹點提供多款配搭，包括煙熏火雞栗子慕絲三文治配上清新香甜的紅桑子果醬，以及紐奧良烤蝦配南瓜撻，還有數款精緻甜品，配有精美的聖誕裝飾。平安夜及聖誕節當天推出4道菜的限定晚餐，主菜有慢烤火雞配蘑菇釀餡或香煎鱸魚配法式牛油焗薯，而甜品則有聖誕傳統薑餅焗花生和焦糖慕絲。

天際100「聖誕歡聚在天際」

日期：即日起至2023年1月2日

開放時間：10am 至 8:30pm

Cafe 100聖誕二人下午茶套票：周一至周五568元，周末、公眾假期及節慶日628元，已包括天際100標準門票兩張。聖誕晚餐套票每位898元，訂座最少兩位起。

網址：sky100.com.hk

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作者、責任編輯：張頌婷

（節錄）

【原文：天際100「聖誕歡聚在天際」 聖誕主題美食及打卡位 （收費文章）】

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