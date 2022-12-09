Scarfesia披肩聖誕開倉 低至1折 Pizza Hut外賣自取 $99買到大批

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.Scarfesia：披肩聖誕開倉 低至1折

即日起至12月23日，Scarfesia舉行聖誕開倉，幾千款搶手披肩低至1折起，更有買四送一優惠。

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2. Pizza Hut：外賣自取 99元買到大批

即日起至12月16日，只需99元起就可以嘆到大批，夏威夷風光（99元）、意式風情 （105元），或者一次過試晒呢兩種口味嘅二重奏必勝批（113元）都得！只限星期一至五外賣自取。

落單：按此

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3.Casablanca：網店聖誕優惠 指定冬被兩件88折 三件77折

即日起至2022年12月18日，Casablanca網店推出聖誕優惠，全店任揀任何產品2件產品，訂單中的指定冬被即享88折，訂單中件數滿3件，即可享77折優惠。

網店購買：按此

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撰文：hket小編

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