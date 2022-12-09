  • 18°C
香港時間 : 20221209日 (週五) 08:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Scarfesia披肩聖誕開倉 低至1折 Pizza Hut外賣自取 $99買到大批

精明消費 07:30 2022/12/09

分享：

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.Scarfesia：披肩聖誕開倉 低至1折

即日起至12月23日，Scarfesia舉行聖誕開倉，幾千款搶手披肩低至1折起，更有買四送一優惠。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

2. Pizza Hut：外賣自取 99元買到大批

即日起至12月16日，只需99元起就可以嘆到大批，夏威夷風光（99元）、意式風情 （105元），或者一次過試晒呢兩種口味嘅二重奏必勝批（113元）都得！只限星期一至五外賣自取。

落單：按此 

    點擊圖片放大

3.Casablanca：網店聖誕優惠 指定冬被兩件88折 三件77折

即日起至2022年12月18日，Casablanca網店推出聖誕優惠，全店任揀任何產品2件產品，訂單中的指定冬被即享88折，訂單中件數滿3件，即可享77折優惠。

網店購買：按此

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】美股「新不如舊」將轉向？ 利達黃耀宗分析澳股及美股2023年選股策略！

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

聖誕名牌展銷會低至1折香水/彩妝 大家樂冬至盆菜 低至72折
2022/12/08
聖誕名牌展銷會低至1折香水/彩妝 大家樂冬至盆菜 低至72折
譚仔過橋米線 第二碗半價 KFC用PayMe買滿$50 送$10優惠券
2022/12/07
譚仔過橋米線 第二碗半價 KFC用PayMe買滿$50 送$10優惠券
中銀信用卡買榮華年糕券享7折 ChaTraMue泰奶 下午茶時段冷熱飲8折
2022/12/06
中銀信用卡買榮華年糕券享7折 ChaTraMue泰奶 下午茶時段冷熱飲8折
今日優惠精選 - 小牛角不銹鋼保溫套裝 低至4折 都會海逸酒店12月自助餐低至85折
2022/12/05
小牛角不銹鋼保溫套裝 低至4折 都會海逸酒店12月自助餐低至85折
今日優惠精選 - 壽司郎指定盛合 戶戶送6折優惠 G2000 買外套 展示優惠碼即減$100
2022/12/02
壽司郎指定盛合 戶戶送6折優惠 G2000 買外套 展示優惠碼即減$100
網上購物 著數優惠 美食 外賣 新冠肺炎疫情 必勝客 疫情 超市 產品 經濟

下一篇文章

聖誕名牌展銷會低至1折香水/彩妝 大家樂冬至盆菜 低至72折

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

唔使會籍都玩到高爾夫球？5大平民之選的高爾夫球場
唔使會籍都玩到高爾夫球？5大平民之選的高爾夫球場
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【聖誕節2022】精選7間聖誕早鳥優惠自助餐　晚餐$788任食生蠔、長腳蟹
【聖誕節2022】精選7間聖誕早鳥優惠自助餐　晚餐$788任食生蠔、長腳蟹
【交稅2022】交稅賺現金回贈500元/ 3萬yuu分/ $8888免找換簽賬額 各銀行優惠一覽
【交稅2022】交稅賺現金回贈500元/ 3萬yuu分/ $8888免找換簽賬額 各銀行優惠一覽
【聖誕節2022懶人包】聖誕食買玩優惠一覽　本地及外遊打卡熱點／Staycation／機票合集（更新至12月6日）
【聖誕節2022懶人包】聖誕食買玩優惠一覽　本地及外遊打卡熱點／Staycation／機票合集（更新至12月6日）
【機票優惠】AirAsia推「Super+ Premium Pass」　$4,000全年任飛超過16個地區　
【機票優惠】AirAsia推「Super+ Premium Pass」　$4,000全年任飛超過16個地區　
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款