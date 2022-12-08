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信用卡被盜用點算？ 一定可以退款嗎？ 教你3大補救方法

個人增值 09:51 2022/12/08

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昨日，多名渣打信用卡用戶表示信用卡被盜用，更有部分稱連續被盜刷十多次美元。隨著互聯網的發展，生活中很多事務都可以移至互聯網上。包括平時購物等各種交易付款，很多人會習慣用信用卡完成交易，而信用卡安全問題成為網上交易一大隱患，信用卡盜刷事件時有發生。其實在事情發生之前，發卡機構和個人都可以做好防範措施，若不幸被盜刷，應及時處理。

個人日常防範措施
為了降低信用卡盜刷風險，個人也應該做好預防措施。

1.定期查看信用卡交易記錄
持卡人一定要養成定期查看信用卡交易記錄的習慣，這樣才能及時發現可疑交易，及時cut卡，僅可能降低損失。特別是某些持卡人，設置了自動轉賬還款方式，被盜刷幾個月後才發現還款數目可疑，這時採取措施都已經為時已晚，損失的資金很有可能無法得到賠償。
2.使用有防RFID技術的錢包或卡片套
RFID即無線射頻辨識，可以通過無線電訊號識別特定目標並讀寫相關數據，而毋需發生接觸，這是非常高危的事情。所以平時可以使用有防RFID技術的錢包或卡片套，物理上防止被人識別相關資料。
3.保護自己密碼 定時更換
一定要保護自己的密碼，不要隨意洩露，並且要適時更換密碼，設置安全性較高的密碼，盡量避免與自己的生日、電話號碼等較容易被破解的密碼。
4.購物後 刪除有關資料
在各大平台購物後，應該及時刪除網上的資料，不要將資料儲存在其他地方。
 

AI技術保護信用卡運行
為保障信用卡交易安全，發卡機構採用AI技術來高效保證信用卡交易安全，第一時間攔截可疑交易。人工智能算法和高性能計算系統，可在幾毫秒内檢查每個事務，做到不間斷地打擊欺詐行為。

每次交易時，機器學習算法都會對持卡人進行檢查，例如購買習慣、地理位置和旅行模式，及卡上的實時數據，甚至包括持卡人想要購買的物品或試圖購買的内容等。這個系統會對每個交易和相關的規則進行分析，來判斷每一筆交易是否是有效交易，以此來鑒別欺詐交易。

被盜刷後補救措施
1.盡快通知cut卡
在發現信用卡被盜刷後，第一時間要通知發卡機構及時cut卡，再補發新卡，以免造成更嚴重的財務損失。
2.報警處理
金管局建議，大家如發現信用卡被盜刷，應報警處理。有關騙案查詢可以聯絡反詐騙協調中心，不過該中心只提供諮詢，如果要報案，仍然需要直接報警。如果被盜刷的數目非常小，可能未必會立刻處理，但仍然會留有記錄。
3.刪除網絡上所有此信用卡資料
及時刪除網站或應用程式上所有已儲存的信用卡資料，移除信用卡後，更改帳戶密碼，防止被繼續盜用。

銀行賠償
是次渣打事件，渣打表示所有經該行核實的非授權信用卡交易，該行將主動安排退款，持卡人毋須承擔責任。

事實上，根據《銀行營運守則》，除非客戶作出欺詐或嚴重疏忽行為，否則客戶毋須對因未經授權交易而蒙受的直接損失負責。由於每單案件各異，銀行會根據個案情況酌情處理。若對銀行的有異議，可選擇向金管局投訴，一般包括以下情況：

  • 銀行拒絕處理你的投訴。
  • 你認為銀行不公平地處理你的投訴。
  • 銀行未能在接獲你的投訴後30日內給予最後回覆。
  • 你不滿意銀行的回覆。
  • 你相信銀行的經營手法或其員工的行為損害了你的利益。

金管局完成評核後，將決定應否及如何跟進投訴。但要注意，金管局不會對銀行與客戶之間的糾紛進行仲裁，也不會指令銀行向客戶作出賠償。

 

責任編輯：梁政琪

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