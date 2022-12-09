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【汽車貸款】借20萬最低3.68% 借100萬最低1.62% 虛銀毋須抵牌簿

個人增值 12:18 2022/12/09

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香港地不少人都擁有自己的私家車代步，不過一輛全新的私家車最少入場門檻大約為20萬至50萬不等，確實不是人人都可以一次過全數支付。有見及此，現今買車「上會」都是準車主會考慮的事情之一，而傳統和虛擬銀行都有相關汽車貸款服務。到底它們提供的年利率和基本收費如何呢？

大新銀行需以牌簿作抵押品

近年，有不少虛擬銀行都推出汽車貸款服務，在8間虛擬銀行中，分別有富融銀行（Fusion Bank）、匯立銀行（WeLab Bank）和眾安銀行（ZA Bank）提供車貸服務和優惠，Fusion Bank和WeLab Bank都是與Tesla合作，ZA Bank則與汽車平台Car 8合作推出車貸優惠。

這3間虛擬銀行都有兩大共通點，它們均不會收取手續費，而且在申請貸款時都無需抵押品。在ZA Bank申請100萬港元貸款額的話，還款期為6個月或12個月的折後實際年利率為1.62%。而Fusion Bank和WeLab Bank的實際年利率分別為3.88%（未計算優惠）和3.68%（未計算優惠）。而傳統銀行中，大新銀行的車貸實際年利率為3.25%，而且同樣不會收取手續費，不過它需要在申請貸款時提供牌簿作為抵押品，加上現時並沒有進行任何優惠及獎賞。

以WeLab Bank為例，若貸款金額為1萬港元，還款期為36個月, 每月的供款額為294港元，全期利息為584港元；若果貸款額為20萬港元，還款期為36個月，每月供款為5,871港元，全期利息為11,356港元。

【稅貸2022】稅季來到 銀行稅貸年利率一覽　借20萬／50萬／100萬元　最低年利率係邊間？借稅貸有咩要注意？

【汽車保險大比併】車保保費可相差逾1.7倍 車主知唔知邊間最平？

Car 8會員享額外專享禮遇

虛銀推出的車貸獎賞較多，Fusion Bank和WeLab Bank分別推出Tesla獎賞，WeLab Bank會有Tesla超級充電10%現金回贈、以GoWealth投資100港元，可享專屬1,000港元訂金回贈等。Fusion Bank的獎賞則提供Tesla特快通道試駕服務。

而ZA Bank的獎賞為以【CAR8ZA】優惠碼申請便可以享有超過6,000港元的Car8禮遇，再享貸款利率9折，而此9折貸款適用於5萬港元或以上的貸款。另外，由即日起至2023年1月15日，Car8會員用優惠碼成功申請並提取48個月或60個月的ZA Bank分期貸款，就可以從Car8提供的2個禮遇中選擇一個。當中包括中國平安現金券、Shell現金券、Box洗車服務1次、ZA insure 1年意外保等，更多優惠詳情可以瀏覽Car 8網頁

4大傳統／虛銀車貸利率及優惠比較

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責任編輯：區祖飛

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