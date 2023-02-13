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【MPF】友邦強積金10年表現大檢閱 23隻基金點揀好？ 美股亞股 短期表現稱冠（2023年2月更新）

強積金 16:58 2023/02/13

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強積金是港人退休儲蓄的重要部分，基金的長期表現至關重要。本網針對市佔率排名較高的「友邦強積金優選計劃」，羅列其23隻強積金基金的近10年、5年、3年及1年的回報，每月更新，以下是最新的2023年1月數據。這些數據讓大家了解，若使用友邦，哪隻基金可以取得最佳回報。僅記以下只是歷史數據，不代表未來表現。而3年、5年及10年的數據，都是平均每年的回報率。

友邦強積金優選計劃的回報

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    +2

美股基金去年全行第一

「友邦強積金優選計劃」的基金總數達23隻之多，很多類別都有2-3隻基金，因此要慎選，若果識揀就能揀中排名較前的基金，否則可能落後大市。

例如美股基金類別，友邦有「北美股票基金」及「美洲基金」，前者在近一年中表現強勁抗跌力，面對美股在年底急挫，近一年僅跌8.1%，是同類基金中跌得最少，而美洲基金近一年則跌9.12%。長期回報而言，「北美股票基金」也是較佳，近10年平均每年有9.88%回報，相比「美洲基金」的8.36%，每年相差1.5個百分點，長遠下來就有很大距離。

基金總數達23隻   要慎選

又例如中港股票基金的類別當中，友邦的「大中華股票基金」10年平均每年回報有4.09%，在眾多同類基金中排名前十；然而若選了旗下另一隻「中港基金」，近10年平均年回報僅0.91%，在同類基金中排名第48。

亞洲股票基金  近3年稱冠

除了美股基金，「友邦強積金優選計劃」的亞洲股票基金也有後來居上之勢，該基金近10年的平均回報是同類基金中排名第6，但近3年及近5年都是第一，近3年平均升7.91%。

混合基金排名前列

友邦提供的基金數量多，要慎選才能長遠跑贏。例如「綠色退休基金」近10年的平均每年回報達7.6%，在環球股票類別中排名第二；「增長組合」近10年平均年回報4.41%，在「混合資產基金（81%-100%股票）」當中也是排名第二。

保守基金力保不失  惟長期跑輸

上圖可見保守基金近一年來力保不失，因為這類基金主要存放在存款，據友邦的資料，其強積金保守基金最多會把100%資產放在現金。

留意這類基金雖然助人安然度過熊市，但以10年平均回報看，是遠遠跑輸其他基金。

 

本文最後更新日期︰2023年2月13日（文章引用數據為截至2023年1月）

 

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