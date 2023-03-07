【MPF】友邦強積金10年表現大檢閱 每年11%回報的基金 近3年同類表現稱冠（2023年3月更新）

強積金是港人退休儲蓄的重要部分，基金的長期表現至關重要。本網針對市佔率排名較高的「友邦強積金優選計劃」，羅列其23隻強積金基金的近10年、5年、3年及1年的回報，每月更新，以下是最新的2023年2月數據。這些數據讓大家了解，若使用友邦，哪隻基金可以取得最佳回報。僅記以下只是歷史數據，不代表未來表現。而3年、5年及10年的數據，都是平均每年的回報率。

■友邦強積金優選計劃的回報■

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美股、歐股全行第一

「友邦強積金優選計劃」的基金總數達23隻之多，很多類別都有2-3隻基金，因此要慎選，若果識揀就能揀中排名較前的基金，否則可能落後大市。

例如美股基金類別，友邦有「北美股票基金」及「美洲基金」，前者在近一年中表現強勁抗跌力，面對美股在年底急挫，近一年僅跌7.92%，是同類基金中跌得最少，而美洲基金近一年則跌8.9%。長期回報而言，「北美股票基金」近10年平均每年有9.53%回報，近3年更平均有逾11%回報，屬於行業較前水平，相比「美洲基金」的近10年平均8.06%，每年相差約1.5個百分點，長遠下來就有很大距離。

其歐洲股票基金的短線表現亦是全行第一，近3年平均每年9.26%回報，同類基金排名第一，拉長10年看也有每年近5%回報，同類基金排名第3。而近一年而言，它是友邦唯一一隻錄得正回報的股票基金。

基金總數達23隻 要慎選

又例如中港股票基金的類別當中，友邦的「大中華股票基金」10年平均每年回報有3.57%，在眾多同類基金中排名前十；然而若選了旗下另一隻「中港基金」，近10年平均年回報僅0.32%，在同類基金中排名第46。

亞洲股票基金 近3年稱冠

除了美股基金，友邦的「亞洲股票基金」也有後來居上之勢，該基金近10年的平均回報是同類基金中排名第5，但近3年及近5年都是第一，近3年平均升9.38%。

混合基金排名前列

友邦提供的基金數量多，要慎選才能長遠跑贏。例如「綠色退休基金」近10年的平均每年回報達7.38%，在環球股票類別中排名第二；「增長組合」近10年平均年回報3.96%，在「混合資產基金（81%-100%股票）」當中也是排名第二。

保守基金力保不失 惟長期跑輸

上圖可見保守基金近一年來力保不失，因為這類基金主要存放在存款，據友邦的資料，其強積金保守基金最多會把100%資產放在現金。

留意這類基金雖然助人安然度過熊市，但以10年平均回報看，是遠遠跑輸其他基金。

本文最後更新日期︰2023年3月7日（文章引用數據為截至2023年2月）

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