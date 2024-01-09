▲ 【MPF】友邦強積金表現大檢閱｜2023年4隻基金升逾20% 亞股全行第一

強積金是港人退休儲蓄的重要部分，基金的長期表現至關重要。本網針對市佔率排名較高的「友邦強積金優選計劃」，羅列其20隻強積金基金的近10年、5年、3年和1年的回報，每月更新，以下是最新的2023年12月數據。這些數據讓大家了解，若使用友邦，哪隻基金可以取得最佳回報。僅記以下只是歷史數據，不代表未來表現。而3年、5年及10年的數據，都是平均每年的回報率。

數據來源：積金評級

■友邦強積金優選計劃的回報■

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綠色基金回報 屬分類最佳

友邦強積金優選計劃提供的基金數量多，要慎選才能長遠跑贏，近日積金評級亦在一些基金分類上有所改變，讓成員更易評估。綠色退休基金近5年年均升11.9％，在22隻環球股票類別中排榜首，近10年的平均每年回報達7.09%，在20隻同類中排名第一。積金評級本月起將本來在環球股票類別敬陪末座的亞歐基金改列為「股票基金（其他）」，其近5年的年均回報僅0.37 %，近10年平均每年僅升2.22%。

3隻基金近3年表現全行第一

友邦強積金優選計劃近幾年的回報不俗，有七隻基金的近3年回報都屬同類基金中表現最好前三位，其中北美股票基金（平均每年+8.75%）近3年排行第一；歐洲股票基金（平均每年+7.03%）近3年亦排第一，美洲基金（平均每年+8.26%）近3年排第二名。它們連同綠色退休基金及全球基金，2023年回報均逾20%。

中港股12月積弱，友邦有三隻基金2023年「見紅」，包括大中華股票基金（-5.76%）、中港動態資產配置基金（-9.08%）及中港基金（-11.15%）；它們近3年年均回報也是負數，蝕逾10%，屬於友邦強積金優選計劃基金中表現最差者。大中華股票基金2023年表現在59隻同類基金中排名第二，近3年年均表現（-12.33%）排第五名，跟同業比較算是沒那麼差。中港動態資產配置基金在2023年、近3年年均（-10.11%）及近5年年均（-3.7%）表現均在同類基金「混合資產基金（動態）」中排第七包尾。

友邦強積金優選計劃的基金總數達20隻之多，很多類別都有兩至三隻基金，因此要慎選，若果識揀就能揀中排名較前的基金，否則可能落後大市。

兩款美股基金表現有差距 亞股基金去年第一

以美股基金類別為例，友邦就有北美股票基金和美洲基金兩款，它們長短線個別發展。2023年，兩者分別升22.94%和24.29%，於13隻同類基金中分別包尾及排第八名；近10年看，北美股票基金的年均表現比美洲基金好，兩者分別平均每年升8.96%和8.46%，每年相差0.5個百分點，長遠下來就會造成差距。不過跟行內比，它們近10年年均表現在11隻同類基金排名中分別為第八及尾二，不算亮眼。

友邦的歐洲股票基金2023年升13.94%全行第四，近3年平均升幅7.03%稱冠；拉長10年每年回報3.64%，在同類11隻基金中排名第五。亞洲股票基金2023年累升13.62%全行第一，近5年、近10年分別年均升7.92%及4.46%，一同稱冠。

大中華股票長線跑贏中港基金

中港股票基金類別方面，友邦的大中華股票基金12月單月跌0.36%，2023年錄得5.76虧損，在59隻同類型基金當中排行第二，算是同業中相對較好。然而若選了旗下另一隻中港基金12月需無升跌，但2023年大跌11.15%，在同類型基金當中排行第20；拉長近5年更年均跌6.04％，在58隻同類型基金當中排行第46；同期大中華股票基金每年平均錄得3.32%升幅，是同類型基金當中排行第三。

懶人基金表現較差

雖然友邦強積金優選計劃的主動式基金表現普遍尚佳，但「懶人基金」（預設投資策略，DIS）則較差，以近5年表現計，核心累積基金年均升6.5%；65歲後基金年均升1.76%，分別在總共24隻同類基金當中排第22名。

保守基金力保不失 惟長期跑輸

上圖可見保守基金近1年來力保不失，因為這類基金主要存放在存款，據友邦的資料，其強積金保守基金最多會把100%投資於存款與債務證券，其餘為現金或與現金具有同等套現能力的投資項目。留意這類基金雖然助人安然度過熊市，但以10年平均回報（+0.66%）看，是遠遠跑輸其他基金。

本文最後更新日期︰2024年1月9日（文章引用數據為截至2023年12月）

責任編輯︰廖毅然

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