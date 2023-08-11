【MPF】友邦強積金表現大檢閱｜近1年7隻基金升逾10%（2023年8月更新）

強積金是港人退休儲蓄的重要部分，基金的長期表現至關重要。本網針對市佔率排名較高的「友邦強積金優選計劃」，羅列其20隻強積金基金的近10年、5年、3年和1年的回報，每月更新，以下是最新的2023年7月數據。這些數據讓大家了解，若使用友邦，哪隻基金可以取得最佳回報。僅記以下只是歷史數據，不代表未來表現。而3年、5年及10年的數據，都是平均每年的回報率。

■友邦強積金優選計劃的回報■

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友邦強積金近幾年的回報相當不俗，有8隻基金的近3年回報都屬同類基金中表現最好前3位，其中美洲基金（+12.41%）和歐洲股票基金（+11.16%）更是排行第一。受惠於中港股市反彈，友邦有4隻基金收復失地，近1年表現轉虧為盈，包括大中華股票基金（+2.76%）、中港基金（+2.05%）、均衡組合（+1.23%）、基金經理精選退休基金（+0.43%）。

美股基金跑贏大市 歐股全行第一

「友邦強積金優選計劃」的基金總數達20隻之多，很多類別都有2至3隻基金，因此要慎選，若果識揀就能揀中排名較前的基金，否則可能落後大市。

以美股基金類別為例，友邦就有「北美股票基金」和「美洲基金」兩款，近1年分別升10.7%和10.58%，兩者回報差0.12個百分點，前者於同類型基金排第二，後者排第五。

長期回報而言，「北美股票基金」近10年平均每年有9.59%回報，相比「美洲基金」的近10年平均8.94%，每年相差0.65個百分點，長遠下來就有很大距離。

友邦的「歐洲股票基金」短線表現亦是全行第一，近1年平均每年升19.82%，近3年平均升幅11.16%；拉長10年看也有每年4.73%回報，同類基金排名第三。

大中華股票單月反彈5.6% 近1年同類型基金排第二

中港股票基金類別方面，友邦的「大中華股票基金」今年7月累升5.58%，近1年錄得2.76%回報，在同類型基金當中排行第二。然而若選了旗下另一隻「中港基金」，7月份累升6.64%，但近1年表現僅升2.05%，在同類型基金當中排行第18；拉長近5年更跌4.93％，同期大中華股票基金平均錄得3.04%升幅，也是同類型基金當中排行第二。

亞洲股票基金 近3年稱冠

除了美股基金，友邦的「亞洲股票基金」也有後來居上之勢，不論是短期或是長期，均佔同類型基金當中的領先地位。例如這基金近1年累升11.59%，於同類基金中排名第四，回報緊貼長勝將軍「綠色退休基金」（+12.01%），也是友邦同期表現最好的基金第三位；近5年更是同類基金中排名第一。對比之下，同類型的「亞歐基金」表現就比較遜色，即使近1年累升10.76%，但於同類基金中只排名第10，近3年平均回報5.51%，近5年平均升1.38%。

混合基金排名前列

友邦提供的基金數量多，要慎選才能長遠跑贏。例如「綠色退休基金」近10年的平均每年回報達7.85%，在環球股票類別中排名第一；「增長組合」近3年平均年回報3.91%，在「混合資產基金（81%-100%股票）」當中排名第二。

保守基金力保不失 惟長期跑輸

上圖可見保守基金近一年來力保不失，因為這類基金主要存放在存款，據友邦的資料，其強積金保守基金最多會把100%資產放在現金。留意這類基金雖然助人安然度過熊市，但以10年平均回報看，是遠遠跑輸其他基金。

本文最後更新日期︰2023年8月9日（文章引用數據為截至2023年7月）

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