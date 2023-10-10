【MPF】友邦強積金表現大檢閱｜近1年6隻基金升逾19%　歐股更勝美股　懶人基金排名較後

強積金是港人退休儲蓄的重要部分，基金的長期表現至關重要。本網針對市佔率排名較高的「友邦強積金優選計劃」，羅列其20隻強積金基金的近10年、5年、3年和1年的回報，每月更新，以下是最新的2023年9月數據。這些數據讓大家了解，若使用友邦，哪隻基金可以取得最佳回報。僅記以下只是歷史數據，不代表未來表現。而3年、5年及10年的數據，都是平均每年的回報率。

■友邦強積金優選計劃的回報■

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友邦強積金近幾年的回報相當不俗，有7隻基金的近3年回報都屬同類基金中表現最好前三位，其中美洲基金（平均每年+9.69%）排行第一；歐洲股票基金（平均每年+8.34%）排第二名，與北美股票基金（平均每年+9.29%）排行第二。

上述三隻基金連同「綠色退休基金」、「亞歐基金」及「全球基金」共六隻，近1年回報均逾19%

中港股市在9月延續弱勢，但較8月有好轉，友邦有五隻基金收復失地，近1年表現虧轉盈，令全線友邦基金近1年見綠，包括大中華股票基金（+6.16%）、中港基金（+5.82%）、「65歲後基金」（+2.23%）、「環球債券基金」（+2.23%）及「中港動態資產配置基金」（+2.01%）。至於7月錄得近1年表現轉正的均衡組合及基金經理精選退休基金，回報分別擴大至6.03%及4.8%。

美股基金跑贏大市 歐股全行第一

「友邦強積金優選計劃」的基金總數達20隻之多，很多類別都有兩至三隻基金，因此要慎選，若果識揀就能揀中排名較前的基金，否則可能落後大市。

以美股基金類別為例，友邦就有「北美股票基金」和「美洲基金」兩款，近1年分別升19.37%和19.36%，於13隻同類基金中分別排第三、四名，近10年平均每年升9.04%和8.14%，每年相差0.9個百分點，長遠下來就會造成差距。

友邦的「歐洲股票基金」短線表現亦是全行第一，近1年平均每年升28.02%，近3年平均升幅8.34%；拉長10年看也有每年3.13%回報，同類基金排名第五。

大中華股票單月回落4.57% 惟長線跑贏中港基金

中港股票基金類別方面，友邦的「大中華股票基金」9月單月回落4.57%，首9個月累跌6.16%，近1年錄得6.16%回報，在61隻同類型基金當中排行第14。然而若選了旗下另一隻「中港基金」9月份雖走低2.68%相對較少，但首9個月累跌7.5%，近1年升5.82%，在同類型基金當中排行第21；拉長近5年更年均跌6.63％，在60隻同類型基金當中排行第49；同期大中華股票基金每年平均錄得1.11%升幅，是同類型基金當中排行第二。

懶人基金表現較差

雖然友邦的主動式基金表現好，但懶人基金（預設投資策略）則較差，以近5年表現計，「核心累積基金」年均升3.29%，「65歲後基金」年均升0.28%，在總共26隻基金當中，分別排名第20及第24。

綠色基金回報 屬分類最佳

友邦提供的基金數量多，要慎選才能長遠跑贏。例如「綠色退休基金」近5年年均升6.36％，在27隻環球股票類別中排榜首，近10年的平均每年回報達6.89%，在23隻環球股票中排名第一；惟「亞歐基金」近5年的年均回報為0.12%，在27隻環球股票中排尾二，近10年平均每年僅升1.83%，在23隻環球股票中排第尾。

「增長組合」近10年平均年回報3.24%，在「混合資產基金（81%-100%股票）」當中排名第三；惟「基金經理精選退休基金」近10年平均年回報降至1.89%，在「混合資產基金（其他）」當中的排名由第二下滑至尾二第五。

保守基金力保不失 惟長期跑輸

上圖可見保守基金近一年來力保不失，因為這類基金主要存放在存款，據友邦的資料，其強積金保守基金最多會把100%投資於存款與債務證券，其餘為現金或與現金具有同等套現能力的投資項目。留意這類基金雖然助人安然度過熊市，但以10年平均回報（+0.57%）看，是遠遠跑輸其他基金。

本文最後更新日期︰2023年10月9日（文章引用數據為截至2023年9月）

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