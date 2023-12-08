▲ 【MPF】友邦強積金表現大檢閱｜近1年4隻基金升逾10% 歐股更勝美股

強積金是港人退休儲蓄的重要部分，基金的長期表現至關重要。本網針對市佔率排名較高的「友邦強積金優選計劃」，羅列其20隻強積金基金的近10年、5年、3年和1年的回報，每月更新，以下是最新的2023年11月數據。這些數據讓大家了解，若使用友邦，哪隻基金可以取得最佳回報。僅記以下只是歷史數據，不代表未來表現。而3年、5年及10年的數據，都是平均每年的回報率。

數據來源：積金評級

■友邦強積金優選計劃的回報■

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友邦強積金近幾年的回報不俗，有七隻基金的近3年回報都屬同類基金中表現最好前三位，其中北美股票基金（平均每年+8.46%）排行第一；歐洲股票基金（平均每年+7.32%）亦排第一，美洲基金（平均每年+8.4%）排第二名。它們連同綠色退休基金，近1年回報均逾10%

中港股11月積弱，友邦有三隻基金近1年「見紅」，包括大中華股票基金（-2.21%）、中港動態資產配置基金（-4.82%）及中港基金（-5.53%）；它們近3年年均回報也是負數，蝕逾8%，屬於友邦MPF基金中表現最差者。大中華股票基金近1年表現在59隻同類基金中排名第四，年初至今表現（-5.42%）及近3年年均表現（-9.96%）均排第二名，跟同業比較算是沒那麼差。中港動態資產配置基金在近1年、年初至今（-8.75%）、近3年年均（-8.87%）及近5年年均（-3.76%）表現均在同類基金（混合資產基金）中包尾。

友邦強積金優選計劃的基金總數達20隻之多，很多類別都有兩至三隻基金，因此要慎選，若果識揀就能揀中排名較前的基金，否則可能落後大市。

兩款美股基金長短線表現不一 歐股短線全行第一

以美股基金類別為例，友邦就有北美股票基金和美洲基金兩款，它們長短線個別發展。近1年，兩者分別升10.79%和11.97%，於13隻同類基金中分別包尾及排第七名，較9月分別排名第三、第四有所回落；近10年看，北美股票基金的年均表現比美洲基金好，兩者分別平均每年升8.69%和8.16%，每年相差0.53個百分點，長遠下來就會造成差距。不過跟行內比，它們近10年年均表現在11隻同類基金排名中分別為第八及尾二，不算亮眼。

友邦的歐洲股票基金短線表現亦是全行第一，近1年平均每年升13.94%，近3年平均升幅7.32%；拉長10年看也有每年6.54%回報，在同類11隻基金中排名第五。

大中華股票長線跑贏中港基金

中港股票基金類別方面，友邦的大中華股票基金11月單月升4.16%，首11個月累跌5.42%，近1年錄得2.21虧損，在59隻同類型基金當中排行第四，算是同業中相對較好。然而若選了旗下另一隻中港基金11月份走低0.21%，首11個月累跌11.15%，近1年跌5.53%，在同類型基金當中排行第19；拉長近5年更年均跌6.61％，在58隻同類型基金當中排行第47；同期大中華股票基金每年平均錄得2.66%升幅，是同類型基金當中排行第三。

懶人基金表現較差

雖然友邦的主動式基金表現普遍尚佳，但懶人基金（預設投資策略）則較差，以近5年表現計，核心累積基金年均升4.9%；65歲後基金年均升1.04%，分別在總共24隻同類基金當中排第22名。

綠色基金回報 屬分類最佳

友邦提供的基金數量多，要慎選才能長遠跑贏。例如綠色退休基金近5年年均升8.93％，在23隻環球股票類別中排榜首，近10年的平均每年回報達6.81%，在21隻同類中排名第二；惟亞歐基金近5年的年均回報為2.38%，在23隻環球股票類別中排尾二，近10年平均每年僅升1.84%，在21隻同類中包尾。

增長組合近10年平均年回報2.89%，在15隻「混合資產基金（81%-100%股票）」當中排名第二；惟基金經理精選退休基金近10年平均年回報降至1.8%，在六隻「混合資產基金（其他）」中排名第五。

保守基金力保不失 惟長期跑輸

上圖可見保守基金近1年來力保不失，因為這類基金主要存放在存款，據友邦的資料，其強積金保守基金最多會把100%投資於存款與債務證券，其餘為現金或與現金具有同等套現能力的投資項目。留意這類基金雖然助人安然度過熊市，但以10年平均回報（+0.63%）看，是遠遠跑輸其他基金。

本文最後更新日期︰2023年12月8日（文章引用數據為截至2023年11月）

責任編輯︰廖毅然

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