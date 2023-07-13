【MPF】友邦強積金表現大檢閱｜歐股基金1年升23%、中港基金反跌11%（2023年7月更新）

強積金是港人退休儲蓄的重要部分，基金的長期表現至關重要。本網針對市佔率排名較高的「友邦強積金優選計劃」，羅列其20隻強積金基金的近10年、5年、3年、1年及2023年上半年的回報，每月更新，以下是最新的2023年6月數據。這些數據讓大家了解，若使用友邦，哪隻基金可以取得最佳回報。僅記以下只是歷史數據，不代表未來表現。而3年、5年及10年的數據，都是平均每年的回報率。

■友邦強積金優選計劃的回報■

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友邦強積金近幾年的回報相當不俗，有4隻基金的近3年回報都屬同類基金中最好，包括「美洲基金」、「歐洲股票基金」、「亞洲股票基金」和「大中華股票基金」，以下逐一介紹。

美股基金跑贏大市 歐股全行第一

「友邦強積金優選計劃」的基金總數達20隻之多，很多類別都有2至3隻基金，因此要慎選，若果識揀就能揀中排名較前的基金，否則可能落後大市。

以美股基金類別為例，友邦就有「北美股票基金」和「美洲基金」兩款，2023年上半年分別升15.38%及16.21%，儘管兩者回報只差0.83個百分點，但前者於同類型基金排第十三，後者排第五，可見就算不足1個百分點，也有很大的差距。

長期回報而言，「北美股票基金」近10年平均每年有9.79%回報，相比「美洲基金」的近10年平均9.07%，每年相差0.72個百分點，長遠下來就有很大距離。

友邦的「歐洲股票基金」短線表現亦是全行第一，近3年平均每年11.8%回報；拉長10年看也有每年5.24%回報，同類基金排名第三。而近1年而言，它是友邦回報最高的的股票基金，也是期內唯一升穿20%的基金（+23.25%），於同類型基金排第二。

大中華股票力保不失 同類型基金排第一

中港股票基金類別方面，友邦的「大中華股票基金」2023年上半年錄得1.07%回報，已是同類型基金當中排行第一，更是唯一力保不失、錄得正回報的基金。然而若選了旗下另一隻「中港基金」，2023年上半年跌3.24%；拉長近5年更跌6.17%，同期大中華股票基金平均錄得2.02%升幅，也是同類型基金當中排行第一。

亞洲股票基金 近3年稱冠

除了美股基金，友邦的「亞洲股票基金」也有後來居上之勢，不論是短期或是長期，均佔同類型基金當中的領先地位。例如這基金2023年上半年升11.36%，於同類基金中排名第四，回報緊貼氣氛正面的「歐洲股票基金」（+13.23%）；近3年及近5年都是第一，分別平均升11.38%和5.21%。對比之下，同類型的「亞歐基金」表現就比較遜色，2023年上半年升8.83%，近3年平均回報4.93%，近5年平均升1.11%。

混合基金排名前列

友邦提供的基金數量多，要慎選才能長遠跑贏。例如「綠色退休基金」近10年的平均每年回報達7.98%，在環球股票類別中排名第一，近3年更每年升7.4%，全行第一；「增長組合」近10年平均年回報4.41%，近3年平均升4.12%，在「混合資產基金（81%-100%股票）」當中排名前三。

保守基金力保不失 惟長期跑輸

上圖可見保守基金近一年來力保不失，因為這類基金主要存放在存款，據友邦的資料，其強積金保守基金最多會把100%資產放在現金。留意這類基金雖然助人安然度過熊市，但以10年平均回報看，是遠遠跑輸其他基金。

本文最後更新日期︰2023年7月7日（文章引用數據為截至2023年6月）

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