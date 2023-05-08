【MPF】友邦強積金表現大檢閱！6基金每年升逾10%、5隻近3年稱冠（2023年5月更新）

強積金是港人退休儲蓄的重要部分，基金的長期表現至關重要。本網針對市佔率排名較高的「友邦強積金優選計劃」，羅列其23隻強積金基金的近10年、5年、3年及1年的回報，每月更新，以下是最新的2023年4月數據。這些數據讓大家了解，若使用友邦，哪隻基金可以取得最佳回報。僅記以下只是歷史數據，不代表未來表現。而3年、5年及10年的數據，都是平均每年的回報率。

■友邦強積金優選計劃的回報■

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美股基金跑贏大市 歐股全行第一

「友邦強積金優選計劃」的基金總數達23隻之多，很多類別都有2至3隻基金，因此要慎選，若果識揀就能揀中排名較前的基金，否則可能落後大市。

以美股基金類別為例，友邦就有「北美股票基金」和「美洲基金」兩款，於2023年4月分別錄得0.8%和1.49%增長。儘管近年美股走勢波動，這兩隻基金短期仍然力保不失。近1年以來，「北美股票基金」升0.36%，「美洲基金」升1.13%，跑贏標指和納指同期均跌逾2%。

長期回報而言，「北美股票基金」近10年平均每年有9.28%回報，近3年更平均有12.79%回報，領先同類型基金；相比「美洲基金」的近10年平均8.13%，每年相差約1.2個百分點，長遠下來就有很大距離。

友邦的「歐洲股票基金」短線表現亦是全行第一，近3年平均每年15.2%回報；拉長10年看也有每年4.89%回報，同類基金排名第三。而近1年而言，它是友邦回報最高的的股票基金，在動盪的市況下仍升11.67%。

基金總數達23隻 要慎選

中港股票基金類別當中，友邦的「大中華股票基金」近5年平均回報1.55%，是同類型基金當中排行第二；然而若選了旗下另一隻「中港基金」，近5年平均「年年見紅」，倒跌6.61%。

亞洲股票基金 近3年稱冠

除了美股基金，友邦的「亞洲股票基金」也有後來居上之勢，該基金近10年的平均回報是同類基金中排名第四，但近3年及近5年都是第一，近3年平均升14%。對比之下，同類型的「亞歐基金」表現就比較遜色，近3年平均回報6.89%，近5年平均升0.33%。

混合基金排名前列

友邦提供的基金數量多，要慎選才能長遠跑贏。例如「綠色退休基金」近10年的平均每年回報達7.26%，在環球股票類別中排名第二；「增長組合」近10年平均年回報3.85%，在「混合資產基金（81%-100%股票）」當中排名第三。

保守基金力保不失 惟長期跑輸

上圖可見保守基金近一年來力保不失，因為這類基金主要存放在存款，據友邦的資料，其強積金保守基金最多會把100%資產放在現金。留意這類基金雖然助人安然度過熊市，但以10年平均回報看，是遠遠跑輸其他基金。

本文最後更新日期︰2023年5月5日（文章引用數據為截至2023年4月）

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