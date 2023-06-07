【MPF】友邦強積金表現大檢閱！5基金每年升逾10%、4隻近3年稱冠（2023年6月更新）

強積金是港人退休儲蓄的重要部分，基金的長期表現至關重要。本網針對市佔率排名較高的「友邦強積金優選計劃」，羅列其23隻強積金基金的近10年、5年、3年及1年的回報，每月更新，以下是最新的2023年5月數據。這些數據讓大家了解，若使用友邦，哪隻基金可以取得最佳回報。僅記以下只是歷史數據，不代表未來表現。而3年、5年及10年的數據，都是平均每年的回報率。

■友邦強積金優選計劃的回報■

▼ 點擊圖片放大 +2

友邦強積金近幾年的回報相當不俗，有5隻基金的近3年回報都屬同類基金中最好，包括「綠色退休基金」、「北美股票基金」、「大中華股票基金」、「亞洲股票基金」及「歐洲股票基金」，以下逐一介紹。

美股基金跑贏大市 歐股全行第一

「友邦強積金優選計劃」的基金總數達23隻之多，很多類別都有2至3隻基金，因此要慎選，若果識揀就能揀中排名較前的基金，否則可能落後大市。

以美股基金類別為例，友邦就有「北美股票基金」和「美洲基金」兩款，於2023年5月分別跌0.27%及升0.12%，賺和蝕只是一線之差。近1年以來，「北美股票基金」跌0.13%，「美洲基金」升1.06%。

長期回報而言，「北美股票基金」近10年平均每年有8.96%回報，相比「美洲基金」的近10年平均8.07%，每年相差0.89個百分點，長遠下來就有很大距離。

友邦的「歐洲股票基金」短線表現亦是全行第一，近3年平均每年11.55%回報；拉長10年看也有每年4.22%回報，同類基金排名第三。而近1年而言，它是友邦回報最高的的股票基金，在動盪的市況下仍升4.59%。

基金總數達23隻 要慎選

中港股票基金類別當中，友邦的「大中華股票基金」近3年平均每年升0.93%，是同類型基金當中排行第一；然而若選了旗下另一隻「中港基金」，近3年平均「年年見紅」，倒跌6.06%。

亞洲股票基金 近3年稱冠

除了美股基金，友邦的「亞洲股票基金」也有後來居上之勢，該基金近10年的平均回報是同類基金中排名第四，但近3年及近5年都是第一，近3年平均升12.71%。對比之下，同類型的「亞歐基金」表現就比較遜色，近3年平均回報4.99%，近5年平均跌0.18%。

混合基金排名前列

友邦提供的基金數量多，要慎選才能長遠跑贏。例如「綠色退休基金」近10年的平均每年回報達7.05%，在環球股票類別中排名第一，近3年更每年升10.07%，全行第三；「增長組合」近10年平均年回報0.44%，在「混合資產基金（81%-100%股票）」當中排名前十。

保守基金力保不失 惟長期跑輸

上圖可見保守基金近一年來力保不失，因為這類基金主要存放在存款，據友邦的資料，其強積金保守基金最多會把100%資產放在現金。留意這類基金雖然助人安然度過熊市，但以10年平均回報看，是遠遠跑輸其他基金。

本文最後更新日期︰2023年6月6日（文章引用數據為截至2023年5月）

若想知更多有關強積金的資訊，請留意MPF懶人包！

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】恒指或見17,000點？滙豐分析劉紹文前瞻港股下半年走勢 分析支持、阻力位及值博板塊

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經