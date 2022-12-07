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【MPF】友邦強積金表現大檢閱 23隻基金點揀好？ 美股歐股名列前茅

強積金 16:08 2022/12/07

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強積金是港人退休儲蓄的重要部分，基金的長期表現至關重要。本網針對市佔率排名較高的「友邦強積金優選計劃」，羅列其23隻強積金基金的近10年、5年、3年及1年的回報，每月更新。這些數據讓大家了解，若使用友邦，哪隻基金可以取得最佳回報。僅記以下只是歷史數據，不代表未來表現。而3年、5年及10年的數據，都是平均每年的回報率。

友邦強積金優選計劃的回報

    點擊圖片放大
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基金總數達23隻   要慎選

「友邦強積金優選計劃」的基金總數達23隻之多，很多類別都有2-3隻基金，因此要慎選，若果識揀就能揀中排名較前的基金，否則可能落後大市。

例如中港股票基金的類別當中，友邦的「大中華股票基金」10年平均每年回報有3.27%，在眾多同類基金中排名前十；然而若選了旗下另一隻「中港基金」，近10年平均年回報僅0.12%，在同類基金中排名第47。

美股基金抗跌力強

又例如美股基金，友邦有「北美股票基金」及「美洲基金」，前者在近一年中表現強勁抗跌力，近一年跌8.5%，是同類基金中排名第一。長期回報而言，「北美股票基金」也是最佳，近10年平均每年有10.36%回報，相比「美洲基金」的9%，每年相差一點點，長遠下來就有很大距離。

混合基金排名前列

友邦提供的基金數量多，要慎選才能長遠跑贏。例如「綠色退休基金」近10年的平均每年回報達8.21%，在環球股票類別中排名第二；「增長組合」近10年平均年回報4.22%，在「混合資產基金（81%-100%股票）」當中也是排名第二。

保守基金力保不失  惟長期跑輸

上圖可見保守基金近一年來力保不失，因為這類基金主要存放在存款，以友邦的數據，其強積金保守基金截至今年8月底，100%資產為現金。

留意這類基金雖然助人安然度過熊市，但以10年平均回報看，是遠遠跑輸其他基金。

 

若想知更多有關強積金的資訊，請留意MPF懶人包！

 

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