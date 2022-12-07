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【機票優惠】AirAsia推「Super+ Premium Pass」　$4,000全年任飛超過16個地區　

精明消費 16:21 2022/12/07

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在各國放寬入境限制下，航空公司陸續推出不同機票優惠。亞洲航空AirAsia推出的全年任飛限量「Super+ Premium Pass」，在今次的推廣中香港人都能夠受惠，套票價錢為$2,288馬來西亞幣（約4,031港元），可以到訪超過16個國地區。

AirAsia推出了「Super+ Lite」和「Super+ Premium Pass」2個計劃，而香港客戶是次只可以選擇「Super+ Premium Pass」，以$2,288馬來西亞幣（約4,031港元）購買全年任飛的優惠。當中包括飛馬來西亞、泰國、菲律賓、印度、新加坡、日本、韓國、澳洲、馬爾代夫等多個地區，不過要注意套票價銳並未包括稅項及其他附加費。

亞洲航空AirAsia「Super+ Premium Pass」
優惠期：2022年12月5日起發售，數量有限，售完即止
可飛行日期：2023年1月1日至2023年12月31日（旺季及部分日子不適用）
預訂網址：按此

責任編輯：區祖飛

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