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加強複雜機芯陣容　Patek Philippe首枚左撇單按計時秒錶　

博客 15:20 2022/12/07

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錶王Patek Philippe（百達翡麗）能在錶界所向披靡，除了因為約183年歷史和擁有多項專利的製錶工藝，還有為錶作點石成金的能力，看看其王牌作Nautilus家族的一舉一動，都是市場熱切關注點。那就看看2022年下半年度新作，如何保持錶王威望！

先看兩單錶界新聞，在剛過去的佳士得香港秋拍鐘錶專場，錶王Patek Philippe鉑金鑲鑽石「大教堂」三問腕錶（ref. 5073P）以$1,365萬（連佣）成交，成為本季拍賣價最高錶款；今年5月一枚於2010年產，集12項複雜功能的18K紅金雙面錶面腕錶（ref. 5002R），以$2,445萬港元成交；這意味着錶王每年出品的腕錶，有價有市外，更有投資潛質，難怪錶王每年新品推出之時都是錶壇大事了。

單按鈕雙針時秒時計秒萬年曆腕錶（ref.5373P）：錶徑38.3毫米，鉑金錶殼，炭灰色、黑色漸變外緣，垂直磨砂錶面，搭載自家製CHR 27-525 PS Q人手上鏈機芯，動力儲存約38小時，防水約30米，紅色縫綫黑色小牛皮錶帶。（價格待定／圖片：品牌提供）

左撇錶迷有福了

剛過去10月錶王一口氣釋出本年度第二批8款新作，其中主打作是是百達翡麗近年首款專為慣用左手人士而設的計時秒錶（ref.5373P-001），突破過往錶王的錶身按鈕及顯示器的佈局，鉑金製錶殼搭載了CHR-27-525 PS Q機芯，是品牌自家製最纖薄的雙針計秒計時秒萬年曆機芯。

錶面搭配金質立體數字，白金切面時針／分針，紅色清漆計時秒針和黑檀木色計算器展示蝸形紋理。（圖片：品牌提供）

這款腕錶誠向悠久的傳統致敬！碳調錶面呈現黑色漸變效果，加上紅色清漆計時秒針與綴紅色縫綫黑色小牛皮錶帶，盡顯糅合運動與當代美學的設計風格，重中之重是少量製造，是慣用左手的人士與珍稀時計收藏家夢寐之選。

於2010年面世的機芯，是錶王歷來所製最纖薄的雙針計秒計時秒暨萬年曆機芯，厚度為7.3毫米。（圖片：品牌提供）

為切合慣用左手的朋友所需，錶冠、按鈕特別倒置，故錶殼右方無添加是難得一見。（圖片：品牌提供）

當然錶王也顧及慣用右手的錶迷的的需要，新款雙針計秒計時秒錶兼備萬年曆（ref.5204G-001），融合了錶王最受愛戴的兩大頂級複雜功能，換上白金錶殼，配上最流行的黑色漸變外緣的橄欖綠色放射狀錶面，搭載擁有７項專利創新技術的CHR 29-535 PS Q人手上鏈機芯。

雙針時秒時計秒萬年曆腕錶（ref.5204G）：錶徑40毫米，白金錶殼，橄欖綠色放射狀、黑色漸變外緣錶面，搭載自家製CHR 29-535 PS Q人手上鏈機芯，動力儲存約55小時，防水約30米，橄欖綠色小牛皮錶帶。（$2,266,200／圖片：品牌提供）

這款機芯結合傳統結構（人手上鏈、兩枚導柱輪、橫向離合器）和7項專利創新技術（其中6項用於計時秒裝置，另一項則用於雙針計秒）。（圖片：品牌提供）

Nautilus繼續發揚光大

再看多一則消息，兩星期前，錶王與Tiffany & Co. 推出限量170枚的Nautilus（ref. 5711），終有第2枚出現在拍賣場上，成交價是3,174,000瑞士法郎（約2,620萬港元），這比原價為 $52,635 美元（約41萬港元）高出63倍有多！

Nautilus系列自動回位計時秒兩地時間腕錶（ref.5990/1A）：錶徑40.5毫米，精鋼錶殼，藍色放射狀、黑色漸變外緣，橫向凸紋錶面，搭載自家製CH 28-520 C FUS自動上鏈機芯，動力儲存約45小時，防水約120米，精鋼錶鏈。（$492,300／圖片品牌提供）

難怪錶王繼續要為Nautilus家族發揚光大，本年度Nautilus另一複雜機芯搶眼力作，是兩地時間計時秒錶（ref.5990/1A-011）。採用精鋼材質，配搭極流行的藍色放射狀錶面，周邊呈現黑色漸變效果，搭載CH 28-520 C FUS自動上鏈機芯。

錶面清晰易讀，配搭立體小時刻度和巴頓式白金圓角指針，全部添上夜光塗層。（圖片：品牌提供）

錶殼連同八角形錶環，計時秒功能按扭（位於錶身2時及4時位置）等全部經磨砂與拋光加工效果。（圖片：品牌提供）

機芯集3種簡便易用的複雜功能：自動回位計時秒功能、兩地時間功能（兩枚時針分別顯示兩個時區的時間；鏤空指針顯示原居地時間），以及指針式日期顯示，位於錶面12時位置，與當地時間同步運行。錶迷就拭目以待，這款Nautilus如何成為市場熱搶對象吧！

產品查詢：2522 0262

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撰文 : 黃鑑江

欄名 : 型男玩物誌

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