加強複雜機芯陣容　Patek Philippe首枚左撇單按計時秒錶　

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錶王Patek Philippe（百達翡麗）能在錶界所向披靡，除了因為約183年歷史和擁有多項專利的製錶工藝，還有為錶作點石成金的能力，看看其王牌作Nautilus家族的一舉一動，都是市場熱切關注點。那就看看2022年下半年度新作，如何保持錶王威望！
先看兩單錶界新聞，在剛過去的佳士得香港秋拍鐘錶專場，錶王Patek Philippe鉑金鑲鑽石「大教堂」三問腕錶（ref. 5073P）以$1,365萬（連佣）成交，成為本季拍賣價最高錶款；今年5月一枚於2010年產，集12項複雜功能的18K紅金雙面錶面腕錶（ref. 5002R），以$2,445萬港元成交；這意味着錶王每年出品的腕錶，有價有市外，更有投資潛質，難怪錶王每年新品推出之時都是錶壇大事了。
左撇錶迷有福了
剛過去10月錶王一口氣釋出本年度第二批8款新作，其中主打作是是百達翡麗近年首款專為慣用左手人士而設的計時秒錶（ref.5373P-001），突破過往錶王的錶身按鈕及顯示器的佈局，鉑金製錶殼搭載了CHR-27-525 PS Q機芯，是品牌自家製最纖薄的雙針計秒計時秒萬年曆機芯。
這款腕錶誠向悠久的傳統致敬！碳調錶面呈現黑色漸變效果，加上紅色清漆計時秒針與綴紅色縫綫黑色小牛皮錶帶，盡顯糅合運動與當代美學的設計風格，重中之重是少量製造，是慣用左手的人士與珍稀時計收藏家夢寐之選。
當然錶王也顧及慣用右手的錶迷的的需要，新款雙針計秒計時秒錶兼備萬年曆（ref.5204G-001），融合了錶王最受愛戴的兩大頂級複雜功能，換上白金錶殼，配上最流行的黑色漸變外緣的橄欖綠色放射狀錶面，搭載擁有７項專利創新技術的CHR 29-535 PS Q人手上鏈機芯。
Nautilus繼續發揚光大
再看多一則消息，兩星期前，錶王與Tiffany & Co. 推出限量170枚的Nautilus（ref. 5711），終有第2枚出現在拍賣場上，成交價是3,174,000瑞士法郎（約2,620萬港元），這比原價為 $52,635 美元（約41萬港元）高出63倍有多！
難怪錶王繼續要為Nautilus家族發揚光大，本年度Nautilus另一複雜機芯搶眼力作，是兩地時間計時秒錶（ref.5990/1A-011）。採用精鋼材質，配搭極流行的藍色放射狀錶面，周邊呈現黑色漸變效果，搭載CH 28-520 C FUS自動上鏈機芯。
機芯集3種簡便易用的複雜功能：自動回位計時秒功能、兩地時間功能（兩枚時針分別顯示兩個時區的時間；鏤空指針顯示原居地時間），以及指針式日期顯示，位於錶面12時位置，與當地時間同步運行。錶迷就拭目以待，這款Nautilus如何成為市場熱搶對象吧！
產品查詢：2522 0262
撰文 : 黃鑑江
欄名 : 型男玩物誌