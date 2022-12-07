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【保險保障】及早做好健康的風險管理 以免「因病致貧」

博客 12:30 2022/12/07

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意外發生在別人身上的往往成為「故事」，然而發生在自己身上的卻是「事故」。無人能夠預計「事故」何時會來，或所帶來的影響有多大，所以風險管理對人生規劃非常重要，只要及早備妥，便可以將「事故」的風險轉嫁，而保險的意義就是透過「保障」彌補「風險」造成的損失。

香港公營醫療資源緊絀，公立醫院輪候時間長，經常出現供不應求的情況。根據醫院管理局2021年10月至2022年9月的統計數字，專科門診穩定新症的最長輪候時間逾100個星期，即差不多要輪候近兩年。筆者希望藉著以下一則「故事」，分享「事故」並不可怕，可怕的是沒有及早做好健康的風險管理：

2020年中，筆者為Y女士介紹全面的風險管理計劃，在提及醫療保障時，她猶疑不決，但基於Y女士的兒子認同醫療保障的重要性，故此最終決定為其母親投保了一份高端醫療計劃。同年12月，Y女士在進食時突覺吞嚥出現問題，由於害怕手術後出現不適，即使家人極力勸喻，她仍諱疾忌醫。經歷了兩個多月的吞嚥不適與痛楚，Y女士終於同意求診。

於醫生為Y女士進行胃鏡檢查後，發現Y女士原來不幸確診患上胃癌第四期。這個消息對於每天奉行健康生活模式的她來說可謂晴天霹靂。幸而，在那一刻，她所投保的高端醫療保險便發揮了作用，透過計劃的保障，Y女士不但可以適時獲得治療並尋求專科醫生的第二醫療意見，更可全數獲賠償其入院接受治療的各項主要住院及手術費用，令她可以安心養病。

以上的「故事」為真人真事，Y女士實為筆者的祖母，至今仍在積極接受化療及標靶治療。若然當初Y女士一意孤行沒有投保醫療保險或尋求醫療協助，不但病情有可能變得更嚴重，醫療費用亦有機會成為家庭的財務負擔。

巿場上除了以實報實銷的方式向受保人作出賠償的醫療保險外，亦提供不設個別保障項目賠償上限的高端醫療保險計劃。此類醫療保險產品保障範圍較全面，一般會覆蓋入住標準私家病房的開支，更提供多項延伸癌症治療保障，包括：化療、電療、標靶治療、荷爾蒙治療、免疫治療等，貼心照顧患者的醫療需要。此外，較貼心的計劃亦會提供「出院免找數服務」，讓客戶毋須為出院的繳費及索償程序而操心，可以安心接受治療。

疾病或意外除會對健康造成影響，亦有可能引致財務風險。為免「因病致貧」，一份合適的個人醫療保險，正是為自己及摯愛家人建構的強大健康後盾。有了充裕的健康保障，自可譜出精彩的人生故事！

 

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撰文 : 王志聰 萬通保險財務策劃顧問

欄名 : 保險DNA

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