當前能源結構存缺陷 極端天氣持續 能源轉型勢在必行

對於可持續發展來說，今年可謂是挑戰重重的一年。由於俄羅斯入侵烏克蘭及環球經濟放緩，各國須迫切地確保能源安全和想辦法降低成本，以應對俄羅斯削減對歐洲的能源供應，措施包括入口液化天然氣、重新啟用燃煤發電廠，甚至再次開採化石燃料等。

俄烏戰事暴露能源結構缺撼

市場憂慮環保政策是否要讓路予國家的能源安全，但在可持續發展的路上，這些挫折都只是暫時性的。我們今天面對的問題，最終反有助於全球加速能源轉型，並為投資者創造更多機會。

筆者有此看法，乃是基於兩大原因。首先，相信大家都感受到氣候變化愈來愈不尋常，今年夏天歐洲經歷了數百年來最嚴重的旱災、巴基斯坦錄得大洪水、歐洲和印度的氣溫均創紀錄新高……這些極端天氣事件除了威脅我們的生活及安全，更帶來了重大的金融和經濟風險。

與此同時，戰事使我們明白到當前的能源結構存在缺憾，各國政府有必要進行調整，當中較為明確的趨勢包括將化石燃料的比例從目前的80%降至20-30%、將可再生能源的比例從15%大增至60-80%，也有部分人認為核能仍佔重要角色，其比例應從5%增至10%。

簡而言之，我們需要逐步淘汰煤炭和石油，而太陽能和風能則需從2020年的基礎上大幅增加20倍和10倍，同時，我們也需大力開拓氫能、生物能，以及碳捕捉、利用與封存等領域。

尋找氣候轉型解決方案

過去數十年，全球多國的能源基建持續短缺，歐洲情況尤其嚴重。根據國際再生能源總署的估計，在2030年之前全球每年需投入5.7萬億美元資金來實現能源轉型。從投資的角度來看，潔淨能源的支出勢必大增，並有望創造有趣的增長潛力。

在安聯投資，我們的目標是在全球整個價值鏈中，辨識出有能力為氣候轉型提供解決方案的公司，包括潔淨能源的生產、高效能源儲存和可持續能源消耗等，以符合聯合國可持續發展目標（SDG）。

我們長期致力做好資產管理者的職責，其中一個重點是與企業管理層保持良好溝通，從而了解企業的氣候定位、措施和目標，對於一些處於轉型初期的企業而言，這種溝通尤其重要。此外，我們也非常重視企業的數據披露水平，是否符合「真正的」淨零進展。換句話說，我們希望看到證據顯示企業言行合一，以實現與1.5度一致的脫碳進程。

總括而言，2022年是可持續發展第一次真正的考驗，踏入2023年雖然環球形勢仍未明朗。筆者當然明白，近月的地緣政局和經濟因素佔據了決策者的思緒。然而我們相信，一旦全球未能實現淨零碳排放，將會帶來非常實在且嚴重的後果。在極端天氣持續、能源結構急需調整等因素影響下，能源轉型已是勢在必行。



【關於作者】

何忠熙為安聯投資（Allianz Global Investors）可持續發展專員，專責推動亞太區內可持續投資產品的發展和策略， 並負責可持續發展相關的顧問和倡導工作。安聯投資作為一家領先的主動型投資管理公司，管理一系列可持續投資基金，提供多元化的可持續投資策略。

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