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聖誕名牌展銷會低至1折香水/彩妝 大家樂冬至盆菜 低至72折

精明消費 07:30 2022/12/08

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 聖誕名牌展銷會 低至1折  香水/彩妝

即日起至12月9日（今明兩日），九龍灣企業廣場舉行聖誕名牌展銷。現場有多款國際名牌香水禮盒、彩妝護膚品及眼鏡。包括ANNA SUI香水45折，現價180元（原價415元），MCM女士香水58折，現價378元（原價650元）。

    點擊圖片放大

2.大家樂：冬至盆菜 低至72折

冬至將至，係時候同屋企人食餐飯，大家樂「瑤柱福袋燒味大盆菜」19款鮮選食材，夠哂12位食。即日起至12月12日，無論去門市定上 eatCDC.com 訂購滿指定金額都送你至少40元現金券，成為Club 100會員更可享有高達72折及多重優惠。

    點擊圖片放大

3. 百佳：網店限定 新客戶買滿500元享100元優惠

聖誕節將至，即日起到12月31日，只要在百佳網店首次下單，新客戶買滿500元，輸入優惠碼「XMAS22」即享40元優惠及60元網店電子優惠券。

網店：按此

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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