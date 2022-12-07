什麽是短/中期儲蓄？ 股票不適合短期 愈短時間要錢 愈要保守

隨着理財知識的普及，相信很多投資者都聼過很多投資與儲蓄的建議。例如，在投資方面，無論市場狀況如何，要學會投資於多元化的股票投資組合，以分散風險。在儲蓄方面，要設立短期目標，中期目標及長期目標，通過實現階段性的目標，逐步實現最終財務自由的目標。每個階段性目標如何實現？應該將錢放在什麽地方？

投資與儲蓄密不可分

投資和儲蓄是密不可分的，投資的最終目的也是期望得到更大的回報，而每個儲蓄階段都有其相應的投資方式。被大家熟知的投資方式有很多，例如，股票、債券、基金、定期存款等。其中股票回報大，被大多數投資者青睞；相反，定期存款等回報較微弱，被大家抛之腦後。

股票適合長期目標 儲蓄適合短期目標

大家往往只在乎回報而忽略投資風險。事實上，股票投資並不適用於每個儲蓄階段。對於實現長期目標的投資者而言，例如為退休儲蓄而投資，選擇股票是可行的。因為與其他類型相比，股票為個人資金提供了很高的潛在回報，雖然短期内可能會承受較大的損失，但長遠而言，並不會對投資組合造成太大損害。



除了實現退休等長期目標，在退休之前，也有很多短期目標需要實現，例如買樓、籌備婚禮、養育小孩或讀書增值等，這些都是需要大筆資金來實現。如前文所述，股票投資可能在短期内蒙受損失，而要實現短期資金保值，最理想的方法是儲蓄。專家説道，如果你的目標只需要幾年時間，那麽明智的做法是少關注增加資金，多關注防止市場回落而造成儲蓄損失。

愈短時間要錢 就愈要保守？

假設在未來3年内計劃買樓，理論上，若將資金投入飆升的股市，將有可能增加儲蓄。據CNBC引述美國個人投資者協會副主席Charles Rotblut説道，危險在於，如果市場下行，資金將有可能縮減到無法買樓。



專家們説道，如果你在愈短的時間内需要資金，就要採取愈保守的投資方式。也就是短期目標的資金投放形式最好是儲蓄。這時，很多人會反問，是否能投資於風險較低的債券？答案是否定的。雖然債券的風險較低，但不是完全沒有風險，短期内亦有可能造成損失。



美國紐約Wealthspire Advisors的認證理財規劃師 Kevin Brady説道，雖然存錢在賬戶不能跑贏通脹，但能避免價值下跌到要改變投資方式的程度。如果非常介意本金的價值，可以選擇利息較高的存款。

如何實現中期目標？

如果目標定為在三至五年内進行一次大額支出，這時投資組合就會變得更複雜。可能涉及現金、債券，某些風險承受度較高的投資者還會加入股票。



在分配投資組合比例時，要根據自己的風險承受度來決定，但主要目標是保護資金，不是貪圖資金增值。Rotblut説道，在三至五年的目標中，儲蓄仍然是最重要的，盡可能在儲蓄中獲取更高的利息，可以考慮高息存款。



如果中央銀行不斷加息，可以購買不太可能違約或貶值的債券，例如政府發行的通脹挂鈎債券或選擇存續期較短的債券。債券的存續期一般用以衡量債券價格對市場利率的敏感度，即債券存續期越短，波幅就越低，風險越小。



一些投資顧問建議將股票加到中期投資組合中，但僅限於願意承擔風險的投資者。芝加哥PVA Financial的認證財務規劃師 Naveen Neerukonda 説道，如果你不能接受投資組合的其中一部分下跌30%，就證明不適合投資股票。如果有較好的風險承擔能力，建議購買高質量、派息的股票。這些股票往往由現金流強勁、債務較少的公司發行，但在大盤下行時，其價值仍有可能下跌。

責任編輯：梁政琪

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