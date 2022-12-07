  • 18°C
香港時間 : 20221207日 (週三) 09:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

什麽是短/中期儲蓄？ 股票不適合短期 愈短時間要錢 愈要保守

個人增值 09:00 2022/12/07

分享：

分享：

隨着理財知識的普及，相信很多投資者都聼過很多投資與儲蓄的建議。例如，在投資方面，無論市場狀況如何，要學會投資於多元化的股票投資組合，以分散風險。在儲蓄方面，要設立短期目標，中期目標及長期目標，通過實現階段性的目標，逐步實現最終財務自由的目標。每個階段性目標如何實現？應該將錢放在什麽地方？

投資與儲蓄密不可分
投資和儲蓄是密不可分的，投資的最終目的也是期望得到更大的回報，而每個儲蓄階段都有其相應的投資方式。被大家熟知的投資方式有很多，例如，股票、債券、基金、定期存款等。其中股票回報大，被大多數投資者青睞；相反，定期存款等回報較微弱，被大家抛之腦後。

股票適合長期目標 儲蓄適合短期目標
大家往往只在乎回報而忽略投資風險。事實上，股票投資並不適用於每個儲蓄階段。對於實現長期目標的投資者而言，例如為退休儲蓄而投資，選擇股票是可行的。因為與其他類型相比，股票為個人資金提供了很高的潛在回報，雖然短期内可能會承受較大的損失，但長遠而言，並不會對投資組合造成太大損害。

除了實現退休等長期目標，在退休之前，也有很多短期目標需要實現，例如買樓、籌備婚禮、養育小孩或讀書增值等，這些都是需要大筆資金來實現。如前文所述，股票投資可能在短期内蒙受損失，而要實現短期資金保值，最理想的方法是儲蓄。專家説道，如果你的目標只需要幾年時間，那麽明智的做法是少關注增加資金，多關注防止市場回落而造成儲蓄損失。

愈短時間要錢  就愈要保守？
假設在未來3年内計劃買樓，理論上，若將資金投入飆升的股市，將有可能增加儲蓄。據CNBC引述美國個人投資者協會副主席Charles Rotblut説道，危險在於，如果市場下行，資金將有可能縮減到無法買樓。

專家們説道，如果你在愈短的時間内需要資金，就要採取愈保守的投資方式。也就是短期目標的資金投放形式最好是儲蓄。這時，很多人會反問，是否能投資於風險較低的債券？答案是否定的。雖然債券的風險較低，但不是完全沒有風險，短期内亦有可能造成損失。

美國紐約Wealthspire Advisors的認證理財規劃師 Kevin Brady説道，雖然存錢在賬戶不能跑贏通脹，但能避免價值下跌到要改變投資方式的程度。如果非常介意本金的價值，可以選擇利息較高的存款。

如何實現中期目標？
如果目標定為在三至五年内進行一次大額支出，這時投資組合就會變得更複雜。可能涉及現金、債券，某些風險承受度較高的投資者還會加入股票。

在分配投資組合比例時，要根據自己的風險承受度來決定，但主要目標是保護資金，不是貪圖資金增值。Rotblut説道，在三至五年的目標中，儲蓄仍然是最重要的，盡可能在儲蓄中獲取更高的利息，可以考慮高息存款。

如果中央銀行不斷加息，可以購買不太可能違約或貶值的債券，例如政府發行的通脹挂鈎債券或選擇存續期較短的債券。債券的存續期一般用以衡量債券價格對市場利率的敏感度，即債券存續期越短，波幅就越低，風險越小。

一些投資顧問建議將股票加到中期投資組合中，但僅限於願意承擔風險的投資者。芝加哥PVA Financial的認證財務規劃師 Naveen Neerukonda 説道，如果你不能接受投資組合的其中一部分下跌30%，就證明不適合投資股票。如果有較好的風險承擔能力，建議購買高質量、派息的股票。這些股票往往由現金流強勁、債務較少的公司發行，但在大盤下行時，其價值仍有可能下跌。

 

責任編輯：梁政琪

＝＝＝＝＝

【石Sir午市閒談】今日推介香港中旅、江西銅業 並分析受壓股華潤置地

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財加油站

最新專欄文章 更多

股市反彈回升 如何對投資組合「斷捨離」？
2022/12/06
股市反彈回升 如何對投資組合「斷捨離」？
【理財加油站】如何有效儲錢？ 「$1法則」物有所值才購買
2022/12/05
【理財加油站】如何有效儲錢？ 「$1法則」物有所值才購買
理財加油站 - 定存新手需知 利息點計算？什麼是新資金？有咩其他門檻？
2022/12/02
定存新手需知 利息點計算？什麼是新資金？有咩其他門檻？
理財加油站 - 甚麽是「聖誕老人升市」？今年會否如期出現？
2022/12/01
甚麽是「聖誕老人升市」？今年會否如期出現？
理財加油站 - 「過度自信」投資者3大現象 易致投資失誤 應直面真實表現
2022/11/30
「過度自信」投資者3大現象 易致投資失誤 應直面真實表現
貨幣政策 財務自由 組合 基金 債券 經濟 股票 定期存款 儲蓄 派息

下一篇文章

金融援手不會伸向所有內房 退出清零始能重振銷售
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【品味投資懶人包】名錶、手袋、醇酒、珠寶投資大集合！　懶人包讓你一文睇曬品味投資最新形勢！（更新12月5日）
【品味投資懶人包】名錶、手袋、醇酒、珠寶投資大集合！　懶人包讓你一文睇曬品味投資最新形勢！（更新12月5日）
【ET財智Talk】美股「新不如舊」將轉向？ 利達黃耀宗分析澳股及美股2023年選股策略 立即收看！
【ET財智Talk】美股「新不如舊」將轉向？ 利達黃耀宗分析澳股及美股2023年選股策略 立即收看！
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【品味投資】勞力士地通拿、GMT半年跌近17%　邊個品牌價格「硬淨」升幅近40%？
【品味投資】勞力士地通拿、GMT半年跌近17%　邊個品牌價格「硬淨」升幅近40%？
【交稅2022】稅務懶人包　稅貸／交稅優惠／報稅／扣稅（更新至12月6日）
【交稅2022】稅務懶人包　稅貸／交稅優惠／報稅／扣稅（更新至12月6日）
【網絡欺詐】先買後付、QR Code支付成欺詐主因？ 身份驗證為企業最大挑戰
【網絡欺詐】先買後付、QR Code支付成欺詐主因？ 身份驗證為企業最大挑戰
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款