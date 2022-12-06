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【聖誕節2022】精選7間聖誕早鳥優惠自助餐　晚餐$788任食生蠔、長腳蟹

精明消費 18:18 2022/12/06

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聖誕節當然要吃一頓豐富的聖誕大餐，自助餐正是一個最好選擇。眾多酒店的自助餐都有推出早鳥優惠吸客，本網精選了7間於12月16前預訂享有優惠價的自助午餐及晚餐，大部分都提供任食生蠔或長腳蟹等海鮮，人均為1,000元以下。

馬哥孛羅香港酒店

馬哥孛羅咖啡廳提供即開生蠔、波士頓龍蝦、小龍蝦、長腳蟹、麵包蟹、凍蝦、青口及海螺，以及烤原隻火雞、烤牛肋排、鴨肝凍批、鴨肝慕絲泡芙、甜食聖誕布甸、聖誕杯子蛋糕等。註：以下價錢為未計算早鳥優惠折扣。

預訂日期：2022年12月11日或之前訂購12月24及25日並預繳半費
折扣：可享85折早鳥優惠

自助午餐
日期：12月24至27日及12月31日
價錢：$438起/位（成人）， $388起/位（長者）， $288起/位（小童）

自助晚餐
日期：12月24至25日
時間：首輪晚上6時至晚上8時，次輪晚上8時30分至晚上11時
價錢：$898/位（成人），$848/位（長者），$648/位（小童）

日期：12月26至27日
時間：晚上6時30分至晚上10時
價錢：$688/位（成人），$638/位（長者），$438/位（小童）

優惠詳情：按此
預訂詳情：按此

    點擊圖片放大

香港萬麗海景酒店

萬麗咖啡室提供生蠔、蟹腳、刺身、蒸焗龍蝦、烤羊架、烤火雞和節日甜品。註：以下價錢為未計算早鳥優惠折扣。

預訂日期：12月20日或之前預購
折扣：可享8折優惠

自助午餐
日期：12月15至23日
價錢：$488/位（成人），$288/位（小童）   

日期：12月24至25日
價錢：$628/位（成人），$378/位（小童）  

自助晚餐
日期：12月15至23日
價錢：$788/位（成人）， $468/位（小童）

日期：12月24至25日
時間：首輪晚上5時30分至晚上7時30分，次輪晚上8時至晚上10時
價錢：$888（成人），$528（小童）

優惠及預訂詳情：按此

    點擊圖片放大

九龍酒店

倚窗閣自助餐提供即開生蠔、各款刺身，同時有火焰和牛配黑松露紅酒汁、鐵板芝士火雞新薯炒牛舌、低溫慢煮法國春雞拌雞樅野菌、黑椒汁野菌炒伊比利亞豬腩薄片、黃金蟹皇炒龍蝦鉗、炸流心芝士蝦丸等。註：以下價錢為未計算早鳥優惠折扣。

預訂日期：12月9日前經eShop訂購
折扣：享78折優惠

自助晚餐
日期：12月24及25日
價錢：$888.8（成人或長者）、$668.8（小童）

日期：12月31日
價錢：$800.8至$888.8（成人或長者）、$580.8-$668.8（小童）

優惠及預訂詳情：按此

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千禧新世界香港酒店

Café East平安夜及聖誕日自助餐將有過百款美食，除了有波士頓龍蝦、膏蟹、青口及凍蝦等無限量供應的鮮甜冰鎮海鮮，亦有聖誕火雞等。註：以下價錢為未計算早鳥優惠折扣。

早鳥優惠折扣：首50位預訂客人可享85折優惠

自助午餐：
日期：12月24日
價錢：$648/位（成人），$488/位（小童）

日期：12月25日
價錢：$728/位（成人），$548/位（小童）

日期：12月26
價錢：$648/位（成人），$488/位（小童）

自助晚餐：
日期：12月24日
價錢：$928起/位（成人）， $698/位（小童）

日期：12月25日
價錢：$888起/位（成人），$668起/位（小童）

日期：12月26日
價錢：$828/位（成人），$618/位（小童）

優惠及預訂詳情：按此

    點擊圖片放大

九龍香格里拉大酒店

Café Kool自助餐提供國際佳餚和亞洲美食，同時有節日菜式，包括特色聖誕火雞、香甜蜜汁火腿、豐盛的冰鎮海鮮等。註：以下價錢為未計算早鳥優惠折扣。

預訂日期：2022年12月15日或之前預訂及確認
折扣：指定節日自助餐享9折優惠

自助午餐：
日期：12月23日
價錢：$518/位

日期：12月24日
價錢：$728/位

日期：12月25日
價錢：$748/位

日期：12月26
價錢：$558/位

自助晚餐：
日期：12月23日
價錢：$858/位

日期：12月24日
價錢：$998起/位

日期：12月25日
價錢：$998/位

日期：12月26
價錢：$808/位

優惠及預訂詳情：按此

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北角維港凱悅尚萃酒店

The Farmhouse咖啡廳自助美食，包括經典聖誕滋味慢烤火雞、黑安格斯牛扒、聖誕火腿、香烤虎蝦及奶油起司焗龍蝦，另設新鮮冰凍海鮮，雪糕吧及各式聖誕甜品。註：以下價錢為未計算早鳥優惠折扣。

折扣優惠：12月全時段折扣
8折：午餐（星期一至日 中午12時至2時30分 ）
8折：晚餐（星期一至四 晚上6時至10時）
85折：晚餐（星期五至日 晚上6時至10時）

自助午餐：
日期：12月24日、25日、26日、31日 、1月1日
價錢：HK$528/位（成人），HK$249/位（小童）

自助晚餐：
日期：12月24日、25日、26日、31日 、1月1日
價錢：HK$888/位（成人），HK$419/位（小童）

優惠及預訂詳情：按此

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康得思酒店Cordis

The Place提供現場即切烤火雞、海鮮釀蟹蓋、威靈頓牛肉（於2022年12月24-27、31日自助午餐供應）、龍蝦濃湯（於2022年12月24至27、31自助午餐及晚餐供應），以及無限供應的時令海鮮。註：以下價錢為未計算早鳥優惠折扣。

預訂日期（早鳥優惠）：2022年12月15日前訂座並付全數
折扣：可享85折優惠

自助午餐：
日期：12月24日、12月25日
價錢：HK$538/位（成人），HK$438/位（小童）

日期：12月26日
價錢：HK$498/位（成人），HK$398/位（小童）

自助晚餐：
日期：12月24日、12月25日
價錢：HK$798/位（成人），HK$598/位（小童）

日期：12月26日
價錢：HK$758起/位（成人），HK$538/位（小童）

優惠及預訂詳情：按此

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責任編輯：區祖飛

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