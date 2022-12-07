unspun 3D高科技度身訂造牛仔褲　全環保用料《時代》雜誌選為百大最佳發明

牛仔褲可說是世上最普及的服裝，但對於有要求的人來說，在市面上要購買一條既適合自己體型，同時又能做到環保要求的牛仔褲則甚有難度，而unspun的出現就絕對滿足大家以上要求。

▲ 首間unspun實體店於上環開業，堅持零庫存經營模式，大家可在店裏使使用3D掃描技術，再配合自己喜好創作出一條絕對適合屬於自己的牛仔褲。（圖片品牌提供）

▲ 由左至右：Kevin Martin、Beth Esponnette 及林凱銘於2015年創立unspun。（圖片：品牌提供）

說到unspun可以用「大有來頭」來形容，它是香港唯一一個獲得國際B Corp（有關共益企業）認証的品牌，同時於2019年被《時代》雜誌選為「100 Best Inventions」之一，3位創辦人透過生產度身訂造牛仔褲，以行動來關注環保和回應氣候這個重大課題（生產牛仔褲過程中是污染地球環境其中一個最大的元兇）。

▲ 若大家對牛仔褲的剪裁有疑問，店內有不同剪裁的版型和洗水樣本可供大家參考。（圖片：品牌提供）

▲ 若大家對牛仔褲的剪裁有疑問，店內有不同剪裁的版型和洗水樣本可供大家參考。（圖片：品牌提供）

至於度身訂造的過程亦非常簡單，店裏設置3D掃描技術，在掃描期間，會將超過3,000點的紅外線投射到顧客身體，隨著身體360度旋轉，然後FaceID傳感器會將所有深度圖拼接在一起， 以製作一個高度精確的3D身體模型。

▲ 每條度身訂造的牛仔褲售價由$1,500起，非常合理。（圖片品牌提供）

▲ 每條度身訂造的牛仔褲售價由$1,500起，非常合理。（圖片品牌提供）

同時，大家亦可以選取不同剪裁牛仔褲版型，顏色、洗水，褲長、甚至「貓鬚」的分布等，當然，更重要的是unspun牛仔褲所用到的denim面料，全是有機棉織物及環保染料製成，就連細節如褲頭的金屬鈕釦亦沒有將它「縫死」，好等方便日後回收。售價方面，都只是千多元起，這個價位無疑是非常吸引，絕對值得大家用行動來支持。

地址：上環善慶街6-10號地下B店（5422 3003）