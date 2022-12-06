【網絡欺詐】先買後付、QR Code支付成欺詐主因？ 身份驗證為企業最大挑戰

在現時科技不斷進步下，購物消費的模式都逐漸改變，電子支付盛行。不過，科技帶來方便的同時，其實亦隱藏安全和私隱風險，有調查指出，網絡欺詐隨着疫情網絡交易量急升的同時同步增加。當中更指先買後付、二維碼支付（QR Code） 導致欺詐案上升。

疫情增加網絡交易 連帶網絡欺詐案上升

美國數據分析平台LexisNexis Risk Solutions日前公布《全球欺詐和身份識別報告》，分析LexisNexis Digital Identity Network在2022年1月至6月期間，超過390億筆交易的數據，同時分析《全球欺詐真實成本報告》。當中指出新冠疫情促使消費者利用網絡平台進行交易互動，令網絡交易主導全球市場，數據錄得網絡交易量同年上升了37%。

受到網絡交易在疫情下急速增長，網絡欺詐也隨之增加。零接觸支付方式在亞太地區越來越流行，而且未來的需求將會更大，導致二維碼欺詐增加。二維碼支付和點對點轉帳是東南亞和印度的主要支付渠道。先買後付在全球越來越受歡迎，尤其在歐洲、中東地區和非洲，引致新帳戶欺詐案上升。

企業面臨身份驗證挑戰

另外，在網絡生態中，欺詐網絡變得日益複雜和普遍，導致各種詐騙活動急劇增加，例如社交工程、身份盜竊、密碼重置和帳戶接管欺詐等。其中，流動應用程式的登錄攻擊同年增長了211%，可見帳戶接管欺詐的風險不斷上升，是不容忽視的網絡威脅。此外，身份驗證仍是最大障礙，報告指，國際企業（亞太地區、歐洲、中東地區、非洲、拉丁美洲和北美地區）面臨的最大挑戰仍然是客戶身份驗證，其中的兩大難關是欠缺充足的實時第三方數據（46%）和實時交易跟蹤資料（43%）。

LexisNexis Risk Solutions 欺詐和身份識別副總裁Stephen Topliss表示，全球經濟體在2022年重新開放，網絡欺詐也隨之增長。最近詐騙個案激增，全球欺詐狀況將會不斷變化，企業需要善用靈活的欺詐預防模型，以及適應性身份驗證技術。他亦指出，數碼身份情報提供統一及持續的風險數據，能夠促進全渠道網絡消費體驗，有助提高轉換率、客戶滿意度和忠誠度。

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經