AI智能對話　加深企業與客戶互動　提高銷售成功率

隨著愈來愈多的企業拓展網上B2B銷售渠道，香港的電子商務正急速發展。根據香港貿發局經貿研究最新調查顯示，93%買家曾使用線上採購平台，當中超過八成半買家更曾參加網上展會。隨著客戶的期望不斷改變，加上各種新的溝通渠道和創新產品不斷湧現，銷售員需要不斷提升自己的數碼知識，為顧客提供更好的銷售體驗。

為此，他們需要精準的意見以改進銷售技巧。但根據Forrester的一份研究，企業只有14%的時間訓練員工銷售技巧，這衍生了一個問題——企業如何為前線銷售員創造銷售成功因素？

推動銷售效率、甚至本地電子商務發展的其中一個方法是引入AI智能對話解決方案。通過分析銷售期間的對話數據，提供重要的洞察分析，銷售經理可以利用這些數據提升團隊銷售技巧，以改善客戶體驗，並在將來銷售期間能作出更有效率的決策。

不斷變化的銷售世界

隨著新科技和通信方式的出現，客戶的期望不斷改變。根據Gartner和McKinsey Global Institute的報告，如今B2B銷售員與客戶互動的時間非常有限，只有大約17%的時間與潛在客戶協商，假如客戶正考慮多個賣家時更會下降至僅5或6%，因此銷售員需要充分利用與客戶相處的時間。該報告亦發現B2B顧客正改變他們與銷售員互動的方式，三分之二的客戶更傾向遙距互動或電子自助模式。

通過智能對話加強團隊

為應對這些轉變，88%的銷售總監 (CSO) 已經或正考慮引入智能分析工具和科技。雖然現時有很多不同的AI銷售解決方案，但只有一個要點能帶出最有效的見解——和客戶之間的對話。

智能對話是一種運用人工智能和機器學習分析銷售對話，從而發掘更有影響力的對話技巧的科技，例如熱門話題、客戶參與情緒等。智能對話的出現將會改變電商銷售的模式。

例如銷售經理可以利用AI輔導支援，輕鬆識別整個銷售流程中需要改進的地方和問題。智能對話能夠提高銷售技巧及協助制定銷售策略，通過識別有效信息和常見的反對意見、協助摘錄重點，以至加強客戶關係管理技巧，從而降低時間成本和提高團隊效益。

智能對話亦可以透過預測工具為用戶提供更有效率的溝通策略，包括分析參與度和情緒、建議後續步驟，甚至改善員工入職和職涯培訓。

在熟悉的平台啟用智能對話

以Zoom Meetings智能對話軟件Zoom IQ for Sales為例，銷售團隊可以分析與客戶的互動以獲得參考意見，提高銷售員的表現和提升客戶體驗，包括銷售期間數據傳輸速度的回報，以及分析客戶問題。團隊還可以使用AI生成的摘要輕鬆記錄對話期間的銷售要點，有助延長與客戶的對話，提高客戶參與度和銷售成功率。

AI智能對話是一種強大的工具，幫助企業更深入了解與客戶的互動。憑著成熟的銷售策略和大量數據分析，企業可以簡化新銷售員的訓練流程、創建現代銷售方法，並進一步強化銷售團隊。

【關於作者】

Ricky Kapur擁有超過25年的經驗。作為Zoom擔任亞太區負責人，他負責制定和領導Zoom亞太區關鍵市場的市場推廣策略，負責市場包含澳洲、紐西蘭、東協各國、中國、香港特別行政區、印度、韓國及台灣。

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