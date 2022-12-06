【聖誕節2022】Citibank信用卡4大旅遊平台享簽帳優惠　Expedia、Agoda高達88折

在聖誕及農曆新年假期大家都會計劃外遊或本地Staycation消費，Citibank推出旅遊尊屬禮遇，於4大旅遊平台預訂酒店或旅遊產品，可享最高88折及$400獎賞。

Expedia訂指定酒店 高達82折優惠

憑Citi信用卡於Expedia預訂指定酒店，可享高達82折限時優惠，優惠由即日起至2023年1月31日，酒店入住期至2023年4月30日，更多優惠詳情可按此瀏覽網頁。

認可卡 優惠券代碼 折扣 每單交易

最高折扣額 推廣期内每曆月優惠券代碼限額 Citi Mastercard 信用卡及扣帳卡 CITIMC18 82折 500港元 400 其他 Citi 信用卡

（Citi Mastercard信用卡及扣帳卡除外） CITIWW15 85折 500港元 1,000



於Agoda預訂指定酒店 享高達88折

Citi MasterCard客戶於網頁選擇附有「推廣優惠適用」的酒店，憑Citi Mastercard信用卡或扣帳卡付款享高達88折優惠。優惠由即日起至2023年12月31日。

Citi信用卡客戶於網頁選擇附有「推廣優惠適用」的酒店，憑Citi信用卡付款（Citi Rewards銀聯信用卡除外）享93折優惠。優惠由即日起至2022年12月31日。

於Klook憑分消費 享高達HK$400獎賞

於Klook平台成功使用Citi Pay with Points憑分抵銷簽帳滿HK$400即送HK$100優惠碼。每位Klook用戶最多享用此優惠4次，並於下次Klook簽帳滿HK$200時使用。優惠由即日起至2022年12月31日。

於Hutchgo.com憑分消費 可抵銷旅遊產品簽賬

Citi信用卡客戶凡於Hutchgo網頁預訂指定酒店，並於付款時輸入電子禮券碼「CITI2022」，可享94折優惠。而於Hutchgo網頁成功使用Citi Pay with Points 憑分消費，即可抵銷旅遊產品簽帳。優惠由即日起至2022年12月31日。

責任編輯：區祖飛

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