【聖誕節2022】Citibank信用卡4大旅遊平台享簽帳優惠　Expedia、Agoda高達88折

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【交稅2022】交稅賺現金回贈500元/ 3萬yuu分/ $8888免找換簽賬額 各銀行優惠一覽
在聖誕及農曆新年假期大家都會計劃外遊或本地Staycation消費，Citibank推出旅遊尊屬禮遇，於4大旅遊平台預訂酒店或旅遊產品，可享最高88折及$400獎賞。
Expedia訂指定酒店 高達82折優惠
憑Citi信用卡於Expedia預訂指定酒店，可享高達82折限時優惠，優惠由即日起至2023年1月31日，酒店入住期至2023年4月30日，更多優惠詳情可按此瀏覽網頁。
|認可卡
|優惠券代碼
|折扣
|每單交易
最高折扣額
|推廣期内每曆月優惠券代碼限額
|Citi Mastercard 信用卡及扣帳卡
|CITIMC18
|82折
|500港元
|400
|其他 Citi 信用卡
（Citi Mastercard信用卡及扣帳卡除外）
|CITIWW15
|85折
|500港元
|1,000
於Agoda預訂指定酒店 享高達88折
Citi MasterCard客戶於網頁選擇附有「推廣優惠適用」的酒店，憑Citi Mastercard信用卡或扣帳卡付款享高達88折優惠。優惠由即日起至2023年12月31日。
Citi信用卡客戶於網頁選擇附有「推廣優惠適用」的酒店，憑Citi信用卡付款（Citi Rewards銀聯信用卡除外）享93折優惠。優惠由即日起至2022年12月31日。
於Klook憑分消費 享高達HK$400獎賞
於Klook平台成功使用Citi Pay with Points憑分抵銷簽帳滿HK$400即送HK$100優惠碼。每位Klook用戶最多享用此優惠4次，並於下次Klook簽帳滿HK$200時使用。優惠由即日起至2022年12月31日。
於Hutchgo.com憑分消費 可抵銷旅遊產品簽賬
Citi信用卡客戶凡於Hutchgo網頁預訂指定酒店，並於付款時輸入電子禮券碼「CITI2022」，可享94折優惠。而於Hutchgo網頁成功使用Citi Pay with Points 憑分消費，即可抵銷旅遊產品簽帳。優惠由即日起至2022年12月31日。
責任編輯：區祖飛
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