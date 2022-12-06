  • 19°C
香港時間 : 20221206日 (週二) 13:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聖誕節2022】Citibank信用卡4大旅遊平台享簽帳優惠　Expedia、Agoda高達88折

精明消費 12:28 2022/12/06

分享：

分享：

在聖誕及農曆新年假期大家都會計劃外遊或本地Staycation消費，Citibank推出旅遊尊屬禮遇，於4大旅遊平台預訂酒店或旅遊產品，可享最高88折及$400獎賞。

Expedia訂指定酒店　高達82折優惠

憑Citi信用卡於Expedia預訂指定酒店，可享高達82折限時優惠，優惠由即日起至2023年1月31日，酒店入住期至2023年4月30日，更多優惠詳情可按此瀏覽網頁。

認可卡 優惠券代碼 折扣 每單交易
最高折扣額		 推廣期内每曆月優惠券代碼限額
Citi Mastercard 信用卡及扣帳卡 CITIMC18 82折 500港元 400
其他 Citi 信用卡
（Citi Mastercard信用卡及扣帳卡除外） 		 CITIWW15 85折 500港元 1,000


於Agoda預訂指定酒店 享高達88折

Citi MasterCard客戶於網頁選擇附有「推廣優惠適用」的酒店，憑Citi Mastercard信用卡或扣帳卡付款享高達88折優惠。優惠由即日起至2023年12月31日。

Citi信用卡客戶於網頁選擇附有「推廣優惠適用」的酒店，憑Citi信用卡付款（Citi Rewards銀聯信用卡除外）享93折優惠。優惠由即日起至2022年12月31日。

於Klook憑分消費 享高達HK$400獎賞

於Klook平台成功使用Citi Pay with Points憑分抵銷簽帳滿HK$400即送HK$100優惠碼。每位Klook用戶最多享用此優惠4次，並於下次Klook簽帳滿HK$200時使用。優惠由即日起至2022年12月31日。

於Hutchgo.com憑分消費 可抵銷旅遊產品簽賬

Citi信用卡客戶凡於Hutchgo網頁預訂指定酒店，並於付款時輸入電子禮券碼「CITI2022」，可享94折優惠。而於Hutchgo網頁成功使用Citi Pay with Points 憑分消費，即可抵銷旅遊產品簽帳。優惠由即日起至2022年12月31日。

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經



 

開啟hket App，閱讀全文
網購平台 網上購物 Klook Staycation 著數優惠 商場 美食 商場活動 財務自由 花旗銀行

上一篇文章

【交稅2022】交稅賺現金回贈500元/ 3萬yuu分/ $8888免找換簽賬額 各銀行優惠一覽

下一篇文章

中銀信用卡買榮華年糕券享7折 ChaTraMue泰奶 下午茶時段冷熱飲8折
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【聖誕節2022懶人包】聖誕食買玩優惠一覽　本地及外遊打卡熱點／Staycation／機票合集（更新至12月5日）
【聖誕節2022懶人包】聖誕食買玩優惠一覽　本地及外遊打卡熱點／Staycation／機票合集（更新至12月5日）
【消費優惠】Lockeroom Dining 身份證優惠 中5個字有5折
【消費優惠】Lockeroom Dining 身份證優惠 中5個字有5折
【稅貸2022】稅季來到 銀行稅貸年利率一覽　借20萬／50萬／100萬元　最低年利率係邊間？借稅貸有咩要注意？
【稅貸2022】稅季來到 銀行稅貸年利率一覽　借20萬／50萬／100萬元　最低年利率係邊間？借稅貸有咩要注意？
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【聖誕節2022】聖誕6大好去處推介 酒店staycation/聖誕市集/工作坊
【聖誕節2022】聖誕6大好去處推介 酒店staycation/聖誕市集/工作坊
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款