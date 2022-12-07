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譚仔過橋米線 第二碗半價 KFC用PayMe買滿$50 送$10優惠券

精明消費 07:30 2022/12/07

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.譚仔：過橋米線 第二碗半價

即日起至12月18日，下午6時後，凡惠顧過橋米線，即可享以下優惠：

  • 半價惠顧第二碗過橋米線（堂食或外賣均可）
  • 堂食加配優惠：優惠價18元加配一人小食一份及冷/熱飲品一杯
    • 點擊圖片放大

2. KFC：PayMe買滿50元 送10元優惠券

即日起至12月31日，只要於KFC惠顧滿50元並用PayMe付款，即可在PayMe錢包獲享10元的PayMe x KFC折扣優惠券，下次惠顧KFC用PayMe付款並滿50元或以上，就會於PayMe內自動扣除10元。

    點擊圖片放大

3.聖安娜：尊貴黃金糕/瑤柱蘿蔔糕 會員7折 / 賀年糕品 3件95折

新年將至，係時候置辦年貨了，尊貴黃金糕和瑤柱蘿蔔糕會員有7折，賀年糕品3件仲有95折。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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