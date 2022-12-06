美元大幅走弱 英鎊日圓歐元的上升阻力位在哪裡？

憧憬美聯儲放慢加息，美匯指數大幅回落，推升多種主要貨幣，人民幣昨日也重上6水平。經濟師如何看一眾貨幣的前景及其上升阻力位？

華僑永亨銀行經濟師姜靜在報告中指出，美元在短期内將向下整固，但市場對全球經濟衰退的擔憂情緒還終限制美元下行。

歐元方面，她認為受益於能源價格下降，10月歐元區PPI按年上升30.8%，低於預期與前值，連同早前的 CPI 數據一起看，歐洲的通脹壓力似乎有所回落。歐洲央行行長拉加德早前亦表示，通脹預期應保持穩 定，並支持繼續緊縮。短期內，歐元受歐央行進一步大幅加息的預期以及弱美元影響，下一個關鍵阻力位在 1.0747。

英鎊方面，英國央行官員釋放鷹派基調言論支持英鎊，加上美元持續走弱，英鎊兌美元在昨日早市升破 1.23關口。英國央行副行長Ramsden表示，央行必須繼續加息，將通脹率拉回2％，即使這意味着家庭面臨更多困難。他表示對勞動力市場緊張和高通脹預期居高不下表示擔憂，傾向於進一步收緊政策。短期內，該行估計英鎊第一個阻力位在1.235。

日圓方面，隨著美聯儲減慢加息幅度，在美元和美債收益率面臨下行壓力的背景下，對日圓造成有力支持。該行估計，近期内日圓將保持在上行軌道，兌美元可能升至134甚至133.63，即每百日圓兌5.8港元水平。

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