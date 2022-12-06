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股市反彈回升 如何對投資組合「斷捨離」？

個人增值 09:00 2022/12/06

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港股昨日再升逾800點，有機會重上兩萬點大關。無論市場上升還是下跌，都要適時調整股票組合。我們經常會擔心市場下跌時，如何將自己損失降到最低；在升市時，很多人都會期待能帶來更多收入或回本，卻很少思考是否需要減持。如何對自己的投資組合進行「斷捨離」？哪種性質的股票需要減持或不持有？

1. 沒有認真研究企業狀況，盲目買入
投資者們在買股票之前難免會受到旁人影響，對於股票的玩法，很多人選擇以賭博的方式參與其中，容易聼信他人意見而選擇買入。

眾所周知，投資前對投資目標的調查和研究非常重要，例如企業過往經歷、是否發生重大事故、企業的資產負債表、企業最新動態等都是投資者投資前應做的了解。如果是沒有對所購買的企業做好以上調查，並且是通過聽取他人意見而購入的，加上若在目前升勢中，仍然處於虧損狀態的個股，應該考慮減持或全部賣出。

2.長期低迷 乘升勢而回升的股票
大盤的升勢將會帶動很多行業和板塊上升，很多個股會因受到大市影響而拉高股價。如果某些股票在本次升勢之前一直處於低迷，企業長期處於虧損狀態，未來前景亦不見得好轉，只不過是跟着大市升，那麼本次升勢就是減持的好時機。不要因為貪婪心理，期望未來有機會上升，而錯過彌補部分成本的機會。

3. 未來成長疲軟或僅具短期價值
認真審視個股的未來走勢，特別對於長期投資者而言，短期的波動並不能具備決定作用，如果是增長疲軟的行業，應該及時止蝕。其次，對於具有時效性的行業或個股，也應該考慮調整。即只有這段時間，由於某件事情發生，才帶來升勢，而未來待事情結束後，將會下行的行業，就要考慮減持。

 

責任編輯：梁政琪

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