【品味投資】勞力士地通拿、GMT半年跌近17%　邊個品牌價格「硬淨」升幅近40%？

疫情下經濟面臨不景氣，加上近期股市波動大，令另類投資看似更吸引。不過，有外國二手名錶交易平台近日公布數據指，多個名錶的二手價持續下降的現象，當中包括勞力士（Rolex）、百達翡麗（Patek Phillipe）及愛彼（Audemars Piguet）等交易的指數回落至近兩年前水準。

Daytona、GMT Master II系列1年跌5%

據彭博報道，外國二手名錶交易平台Subdial當中的Subdial 50指數，一直追蹤50種交易量最大的奢侈腕錶參考價，現時這一個指數已跌至2021年和2022年高位的最低水平，當中指出，熱門品牌Rolex包括Daytona陶瓷錶圈計時腕錶和GMT Master II系列，在12個月內下降了近5%，在半年內下降了近17%。而報道亦提到，腕錶的價格下降可以證明瑞士頂級品牌最熱門的腕錶未能維持在疫情期間創下的最高價，而當時大手買入百達翡麗、愛彼皇家橡樹及勞力士Daytona系列手錶的的買家，現時熱衷於尋找另一些熱門資產類別。

另外，在今年3月，愛彼的皇家橡樹系列「Jumbo」系列腕錶型號15202的二手市場價格一度升至超過11萬英鎊（約104.98萬港元），在1年內翻了一倍多，而現時這一款腕錶的交易價格大約為7萬英鎊（約66.81萬港元）。

復古及計時腕錶價格「硬淨」

不過，即使交易量最大的勞力士、愛彼、百達翡麗的二手價格有所下跌，大部分的正裝錶（Dress Watch）或者是1980年代、1990年代和2000年代的新復古腕錶（Neo-Vintage），以及是一些具有複雜功能的型號腕錶其價格仍然表現「硬淨」。例如，Subdial數據顯示，歷峰集團旗下的德國品牌A. Lange & Sohne在這一年的價格表現不錯，升幅為30%至40%。

而另一個同屬是歷峰集團旗下的腕錶品牌IWC萬國錶部分型號價格都有上升，當中有Big Pilot系列，型號為IW501902，在一年內上升了20%，而這一個升幅是因此受到迎期上映的Top Gun電影。另外，設有計時功能、萬年曆和其他複雜功能的腕錶其價格表現同樣出色，例如有百達翡麗的5070型號的計時腕錶在一年內已有20%升幅。

Subdial指數的聯合創始人Christy Davis指，現時鋼製運動手錶成為投資者的大熱門之一，而鐘錶投資是一個由真正熱愛腕錶並想擁有錶的人帶動的市場。

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責任編輯：區祖飛

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