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4成小學生不清楚八達通餘額 投委會趣味動畫助兒童學理財

博客 15:17 2022/12/05

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良好的理財觀念應由小開始培養，根據投委會最近向高小學生進行有關金錢管理的問卷調查，發現過半受訪小學生有儲蓄目標，但僅四分之一會記錄開支，近半不清楚自己八達通的使用餘額。

投委會於今年7月至8月期間，向約一千名小五及小六學生進行問卷調查，大部份（95%）受訪者表示日常消費都有使用八達通的習慣，惟四成表示不清楚自己的八達通餘額，僅四分之一受訪者表示有記錄開支的習慣。

調查顯示有63%的受訪小學生有零用錢並會儲蓄，五成半表示有訂立儲蓄目標，當中六成半指儲蓄以備將來不時之需，42%表示用以買東西給自己， 38%會用以買東西給親友。

調查顯示，有儲蓄目標的小學生較沒有儲蓄目標的小學生，更傾向會保留部分零用錢作儲蓄、記錄開支及了解八達通餘額，換言之，訂立明確目標能予人實踐動力。

調查結果亦反映父母（77%）、老師（34%）及互聯網（31%）為受訪小學生學習理財的主要渠道，但每12個受訪者中就有一名（8%）表示從來沒有獲得有關資訊。

理財教育應儘早開始，投委會藉著十周年之際，推出「錢家講成語」動畫故事，助小朋友輕鬆學理財。動畫故事取材自錢家各成員的生活日常，帶出金錢管理知識，培養小朋友良好理財習慣。

此外，投委會推出的其他資源包括預防金融騙案的「錢爺爺與錢嫲嫲的一天」桌上遊戲，協助市民辨別懷疑金融騙局，提高防騙意識；網上角色扮演遊戲「錢宇宙傳說」，引導年輕人檢視自己的理財習慣，全方位協助老、中、青、幼港人掌握理財知識，作好準備應對不同挑戰，提升財務抗逆能力。

【石Sir一周前瞻及異動股】招金礦業、比亞迪股份、中國平安

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撰文 : 投資者教育及企業傳訊 投資者及理財教育委員會

欄名 : 投資理財手記

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